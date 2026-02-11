Murió Sandra Mendoza, exdiputada nacional por Chaco y exesposa de Jorge Capitanich La dirigente peronista de 62 años estaba internada en una clínica privada de Buenos Aires por un cuadro grave de salud

La exdiputada nacional por Chaco Sandra Mendoza murió este miércoles, informó el Partido Justicialista (PJ) de esa provincia. Tenía 62 años.

“Con profundo pesar despedimos a la exdiputada nacional por Chaco, Sandra Mendoza, quien deja una huella imborrable en la vida política y social de nuestra provincia. Su trayectoria estuvo marcada por el compromiso con las causas que defendió y por la firme convicción de trabajar por el bienestar de los chaqueños”, expresó el PJ Chaqueño.

En el mismo texto se envió el pésame a su familia, especialmente a sus hijas Guillermina y Jorgelina y a su hermana “Lichi”: “Compartimos la tristeza por su partida y reconociendo el aporte que realizó en su paso por la función pública”, añadió el PJ.



Mendoza estuvo casada con el exgobernador de Chaco y actual senador Jorge Capitanich durante casi dos décadas, entre 1990 y 2009. Tuvieron dos hijas. Durante el mandato de su esposo en la provincia, fue una figura clave e incluso los chaqueños se referían a ella como “cogobernadora”.

Su carrera política comenzó cuando fue designada ministra de Salud de la provincia de Chaco, en 2007, y luego fue miembro de la Cámara de Diputados en el bloque peronista entre 2009 y 2017.

Como legisladora provincial, presentó un proyecto en el que se buscaba reconocer las funciones de los educadores y establecer un plan plurianual de inserción en el sistema educativo provincial. También impulsó una ley para incluir el menú para celíacos en todos los restaurantes y casas de comida rápida.

Jorge Capitanich, exgobernador de Chaco.

Los cruces con “Coqui”

Sobre su vínculo con Capitanich, que finalizó en octubre de 2009, hubo un tratamiento mediático muy fuerte, ya que ambos eran dos figuras importantes de la política nacional: el exgobernador no solo le pidió el divorcio, sino que le impidió el ingreso a la Casa de Gobierno provincial, luego de que ella apoyara una protesta piquetera contra su gestión.

Luego de la separación, Mendoza continuó haciendo públicas sus críticas hacia su exmarido.

“Su recuerdo permanecerá vivo en la memoria colectiva y en la historia política de Chaco. Elevamos nuestras oraciones por el eterno descanso de su alma y expresamos nuestro más sincero acompañamiento a quienes hoy lloran su pérdida”, expresó el PJ de Chaco.