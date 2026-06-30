Nacho Levy rompió el silencio este martes con una publicación en redes sociales. El periodista –que fue apartado momentáneamente de la organización social La Garganta Poderosa– expresó: “Necesito pedirles perdón”.
Son las primeras palabras públicas de Levy tras las acusaciones de violencia psicológica y hostigamiento que dio a conocer su última ex pareja, la psicóloga Cecilia Ce, la última semana, también a través de las redes sociales.
En dos historias de Instagram, el también ex docente expuso: “Necesito pedirles perdón a quienes hayan padecido a mi lado las dinámicas emocionales que intenté trabajar con medicación y terapia. Violencia psicológica que desde adentro no se ve”.
“No porque me haya cagado en todo, sino porque no dimensioné a qué nivel podía afectar a mis seres queridos. Generé relaciones tóxicas y fui protagonista de prácticas que la militancia viene revisando y transformando”, afirmó.
Levy también remarcó que no busca trasladar responsabilidades a terceros: “No pretendo salpicar a nadie ni diluir los señalamientos a mi persona en patrones generales, porque tengo clara mi responsabilidad y mi obligación: trabajar en mí, para regular mi ánimo, sanar heridas y poder sumar sin restar”.
En la segunda parte de su descargo, aseguró que buscará enfocarse en un proceso personal: “Ahí estará mi compromiso de reparación personal, para que pueda, cuando sea, contribuir también a la reparación colectiva”.
Respecto de la dinámica de los vínculos, sostuvo: “A veces no hay golpes, ni delitos, ni crímenes, pero hay dinámicas que sí, son emocionalmente violentas (…) Sin detener la marcha, me enfoqué en la obra y descuidé el camino, poniendo ideas por delante de las personas”.
En otro pasaje del texto, Levy se refirió a su participación en el movimiento feminista: “Jamás me sentí un impostor en el movimiento social ni en el respaldo a mis compañeras, porque no veía la contradicción directa con ciertas conductas que hicieron daño”.
“Ahora me toca cerrar la boca, escuchar y demostrar que las cosas del adentro también se pueden transformar”, cerró.