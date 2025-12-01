De cara a la temporada navideña, el Gobierno Nacional dispuso una rebaja en los aranceles de importación para 14 categorías de juguetes, entre ellos triciclos, muñecas, bloques de construcción, patinetas y vehículos infantiles. La medida busca alentar la llegada de productos del exterior y generar un efecto a la baja en los precios locales, que se ubican entre los más altos de la región.
El ajuste arancelario —que pasa del 35% al 20%— devuelve el esquema al nivel del MERCOSUR y revierte un incremento que había quedado vigente durante trece años.
Una diferencia de precios difícil de justificar
Según datos relevados por Noticias Argentinas, Argentina lidera el ranking de juguetes más costosos del subcontinente. La comparación con Brasil, Chile, México y Colombia evidencia brechas significativas:
-
Muñeco transformable: $60.000 en Argentina; $15.000 en México (75% menos) y $20.000 en Brasil y Chile (67% menos).
-
Bloques de construcción: $50.000 en el país; $25.000 en Chile y México (50% menos).
-
Muñecas: $50.000 localmente; $35.000 en Brasil (30% menos).
-
Patines infantiles: $87.000 en Argentina; $50.000 en la región (42,5% menos).
Objetivo: aliviar el impacto en las compras de fin de año
El Gobierno espera que el ingreso de más productos importados amplíe la oferta disponible y ayude a moderar los precios en diciembre, uno de los períodos de mayor demanda en el mercado juguetero.