Navidad bajo presión: los juguetes en Argentina cuestan hasta 75% más que en países vecinos El Gobierno redujo los aranceles de importación del 35% al 20% para incentivar la competencia y moderar los precios, que superan ampliamente los valores de Brasil, Chile y México.

De cara a la temporada navideña, el Gobierno Nacional dispuso una rebaja en los aranceles de importación para 14 categorías de juguetes, entre ellos triciclos, muñecas, bloques de construcción, patinetas y vehículos infantiles. La medida busca alentar la llegada de productos del exterior y generar un efecto a la baja en los precios locales, que se ubican entre los más altos de la región.

El ajuste arancelario —que pasa del 35% al 20%— devuelve el esquema al nivel del MERCOSUR y revierte un incremento que había quedado vigente durante trece años.

Una diferencia de precios difícil de justificar

Según datos relevados por Noticias Argentinas, Argentina lidera el ranking de juguetes más costosos del subcontinente. La comparación con Brasil, Chile, México y Colombia evidencia brechas significativas:

Objetivo: aliviar el impacto en las compras de fin de año

El Gobierno espera que el ingreso de más productos importados amplíe la oferta disponible y ayude a moderar los precios en diciembre, uno de los períodos de mayor demanda en el mercado juguetero.