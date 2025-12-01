Tucumán lanza un plan especial de vigilancia por las celebraciones de fin de año Este lunes, el gobernador Osvaldo Jaldo encabezará la presentación del operativo provincial que reforzará controles y patrullajes en zonas comerciales, rutas y espacios públicos durante diciembre y enero.

El Gobierno provincial iniciará la semana con un acto clave para el esquema de seguridad estacional. A las 7.30 y desde la Jefatura de Policía, en avenida Italia 2.601, el gobernador Osvaldo Jaldo liderará la puesta en marcha del operativo “Felices Fiestas”, un dispositivo que se implementa todos los años ante el incremento de actividades por las celebraciones de fin de año y el comienzo del verano.

El plan contempla mayor presencia policial, controles vehiculares intensificados y acciones preventivas en sectores de alta circulación, centros turísticos, comercios y espacios públicos. El objetivo es acompañar el movimiento poblacional propio de diciembre y enero, marcado por compras, eventos y viajes.

Del lanzamiento participarán el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, la Plana Mayor de la Policía y funcionarios del Ejecutivo. Allí se detallará la distribución estratégica de efectivos y el refuerzo operativo que regirá durante Navidad, Año Nuevo y la temporada estival.

Con esta medida, la Provincia apunta a brindar tranquilidad a vecinos, comerciantes y turistas, en una etapa del año que históricamente demanda un despliegue policial más amplio.