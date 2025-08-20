No habrá aumento extra para jubilados: Diputados no pudo revertir el veto presidencial

Para poder insistir con la ley, la oposición necesitaba reunir los dos tercios de los diputados presentes que establece la Constitución Nacional para luego derivar el tema al Senado.

Con esta derrota, el oficialismo neutralizó también a la oposición en el Senado, que ya no podrá insistir con el tema jubilatorio.

Sin embargo, Diputados rechazó este miércoles a la tarde el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad. Si el Senado resuelve en el mismo sentido, se cae la decisión del Ejecutivo y la norma quedará firme.

Qué dice la ley vetada

La ley vetada establecía un aumento del 7,2% para todas las jubilaciones y pensiones y, por el otro, una actualización del bono que cobran los jubilados de la mínima a $110.000 mensuales.

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), la norma iba a implicar un costo fiscal de 0,32 punto del PBI en lo que queda del año. Anualizada, esta cifra iba a elevarse a 0,78 punto del PBI.

Además, la ley preveía un esquema de anticipos mensuales en concepto de compensaciones por parte del Estado para atender el déficit de las cajas previsionales provinciales no transferidas.

La iniciativa además disponía la extensión por 2 años de la moratoria previsional, que perdió vigencia el 23 de marzo de 2025.

Esta norma permitía a quienes alcanzaban la edad jubilatoria, pero no cumplían con los 30 años de aportes requeridos, regularizar su situación y acceder a un haber previsional. Fue sancionada en 2023 durante el gobierno de Alberto Fernández y tenía un período de vigencia de 2 años con posibilidad de prórroga, pero la actual gestión de Milei optó por no extenderla.

Con el fin de la moratoria previsional, las personas que no cumplen con los 30 años de aportes requeridos tienen derecho a acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que representa el 80% de la jubilación mínima.