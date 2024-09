Nuevas pruebas en la denuncia de Fabiola Yañez contra Alberto Fernández por violencia de género La defensa del expresidente presentó imágenes que buscan probar el consumo problemático de alcohol de la ex Primera Dama. Por otra parte, el equipo de abogados de la denunciante aportó el audio de una conversación en la que el exmandatario nacional la insulta.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Entre los nuevos aportes a la causa en la que se investiga la denuncia por violencia de género de Fabiola Yañez contra Alberto Fernández, trascendieron una serie de fotos, aportadas por la defensa del expresidente, y un audio, presentado por el equipo de abogados de la demandante.

Al mencionado audio tuvo acceso exclusivo Infobae, que lo replicó en una nota publicada este miércoles. Se trata de un registro audible, que está en el expediente que lleva adelante la Justicia, retrata una discusión entre Alberto Fernández y Fabiola Yañez.

La grabación es de una conversación en el chalet principal de la Quinta de Olivos, en el cuarto presidencial, consigna el medio. En el intercambio, Fernández dice: “Mil de esas me tuve que bancar”. A esto, Yañez responde: “Pero no me fui a acostar con ninguno, boludo”

Seguido, se lo escucha decir al expresidente: “Ay, lo que hay que ver es la producción de Sandra”. ¿Qué Sandra, la concha de tu madre? Debe ser una mierda de serie, ¿y cuando quiero ver una película argentina no se puede ver porque son todas una mierda? Pero esa como la hace tu amiga. ¡Andá a la puta que te parió, vos y todas tus crías, boluda!”.

MIRA TAMBIÉN Con rango de ministro: ascendieron al vocero Manuel Adorni





“Bajá la voz. Siempre hiciste eso, me alejaste de todas las personas que para vos eran una amenaza”, responde la ex Primera Dama, a lo que Fernández replica: “Pero quedate con ellas, boluda. Qué amenaza”.

El citado medio apunta que este material ya está en manos del juez Julián Ercolini y el fiscal Ramiro González junto a otros elementos probatorios.

MIRA TAMBIÉN El asado en Olivos tendrá un costo: cuánto deberá pagar cada diputado para cenar con Milei

Fuente: Noticias Argentinas

En paralelo, la defensa de Alberto Fernández presentó una serie de fotos que probar el supuesto consumo problemático de alcohol por parte de Yañez. En las imágenes, se la ve a Fabiola, supuestamente, bebiendo.

Los letrados que llevan adelante la representación legal del ex jefe de Estado consideran que esta hipotética adicción a la bebida afectaba su estado emocional.

Yañez presentó una denuncia por violencia de género contra Fernández el último agosto. Desde entonces, ambas partes han presentado testigos y material probatorios.