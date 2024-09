Causa por violencia de género contra Alberto Fernández: declara el ex médico presidencial y deberá responder un centenar de preguntas El testimonio de Federico Saavedra ante la Justicia comenzará a las 10.30 de este jueves. Según Fabiola Yáñez, fue quien la atendió por un moretón en el ojo derecho, producto de un golpe que le habría dado el ex presidente en julio de 2021. Por esto, de acuerdo a la acusación de la ex primera dama, el clínico le habría dado un tratamiento de globulitos de árnica.

Por Redacción - El Ocho 05/09/2024 · 12:46 Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio