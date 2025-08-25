Nuevos audios adjudicados a Spagnuolo: “Esto está implosionando desde adentro” Este lunes se difundieron cuatro mensajes de voz que serían del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). En ellos critica a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, habla de internas con Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem, y sostiene: “Javier, desentendido de todo”.

El escándalo por las presuntas coimas en la Andis sumó un nuevo capítulo con la aparición de nuevas grabaciones. La semana pasada ya se habían filtrado audios en los que supuestamente Diego Spagnuolo, ex titular del organismo, mencionaba a Karina Milei y a Lule Menem en un presunto esquema de retornos vinculados a la compra de medicamentos. A raíz de esa primera filtración, el gobierno desplazó a Spagnuolo de su cargo y dispuso la intervención de la agencia.

Los nuevos mensajes fueron difundidos por Radio 10 y, a diferencia de los anteriores —donde se percibía ruido de fondo—, en este caso la voz se escucha clara y sin interferencias. En total, son cuatro fragmentos que reavivan las tensiones en la interna oficialista.

En uno de ellos, el hombre que sería Spagnuolo alude a conflictos dentro del gabinete: “Fijate los quilombos que están teniendo, están teniendo quilombos grosos también con Diana Mondino”. No está claro cuándo fue grabado ese mensaje: podría datar de antes de octubre de 2024, cuando la ahora excanciller fue desplazada, o de las últimas semanas, tras sus declaraciones públicas sobre el escándalo de la criptomoneda $Libra y la salud del presidente Javier Milei.

Otro de los audios apunta directamente contra la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. Allí, Spagnuolo asegura que la funcionaria lo habría dejado expuesto frente a Karina Milei y Lule Menem: “Sandra a mí me hizo una jugada que me dejó expuesto con Karina y con Lule. Cuando yo hablé con ella, fue y habló con Javier, me dejó expuesto y después se hace la pelotuda y se borra. Ahora salta este quilombo y no tengo cómo hablarlo”.

En la misma conversación con un interlocutor aún no identificado, se lo escucha enviar otros dos mensajes en los que vuelve a cuestionar a Pettovello: “Esto está implosionando también desde adentro. Medio pelotuda Sandra”; “La mina se hace la re pelotuda, Javier desentendido de todo”.

Por el momento no se conoce el origen de esta segunda tanda de filtraciones ni la fecha exacta de las grabaciones. Sin embargo, las nuevas voces surgen en medio de una investigación judicial que ya avanza sobre el presunto entramado de coimas.

La Justicia ordenó la semana pasada 14 allanamientos en oficinas de la Andis, la droguería Suizo Argentina y domicilios vinculados al empresario farmacéutico Rubén Kovalivker, donde se secuestraron documentos, dinero en efectivo y teléfonos que ahora están siendo peritados. Además, Spagnuolo quedó con prohibición de salir del país mientras se analiza la veracidad de los audios y se reconstruye la posible red de sobornos.

El gobierno, en tanto, nombró como interventor al médico Alejandro Vilches para auditar la agencia y revalidar pensiones. A pesar de los intentos oficiales de contener la crisis, las filtraciones siguen ampliando el escándalo y suman presión a la interna del oficialismo en plena campaña electoral.