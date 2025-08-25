Martín Menem sobre el escándalo en Discapacidad: “Es una monumental operación para ensuciar al Gobierno” El presidente de la Cámara de Diputados defendió a Karina Milei y a Eduardo “Lule” Menem tras la difusión de audios que involucran a la Agencia Nacional de Discapacidad en un presunto esquema de coimas. “Pongo las manos en el fuego por ellos”, aseguró y habló de una maniobra política a dos semanas de las elecciones en Buenos Aires.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se refirió este viernes al escándalo que sacude a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) tras la difusión de audios que mencionan a dirigentes cercanos al gobierno en un presunto esquema de coimas. El legislador habló de una “operación monumental” y defendió públicamente tanto a Karina Milei, hermana del presidente, como a su primo Eduardo “Lule” Menem.

“Respecto a los audios, yo no puedo asegurar la autenticidad o no, pero sí puedo decir que el contenido es absolutamente falso y que pongo las manos en el fuego tanto por Lule como por Karina. Se trata de una maniobra para ensuciar a un gobierno que está a dos semanas de las elecciones”, sostuvo en declaraciones a América 24.

Para Menem, se trata de un accionar político en el marco de una campaña clave: “Estamos acostumbrados a este tipo de maniobras. Ya ocurrieron durante todo el 2023 en la previa a la llegada a la presidencia. En octubre probablemente jubilemos a una parte de la política y eso genera muchísimas tensiones. Tratan de llevarte al barro porque en términos de gestión no nos pueden atacar, han sido un mamarracho durante los últimos 20 años”.

En esa línea, relacionó la filtración con la discusión legislativa: “¿Te parece casualidad que un día antes de la ley de discapacidad aparezca un audio con un tema de discapacidad y aparezca el abogado de Cristina en el medio?”.

Menem también apuntó contra la “vieja política” y la multiplicidad de acusaciones que, según él, buscan desgastar al gobierno: “Hace 15 días jodieron con el Banco Nación, hace un mes con el catering de Diputados, el miércoles con que la seguridad del partido de Independiente estaba a cargo de la empresa de mi hermano. Es directamente contra un gobierno que está haciendo las cosas bien, que viene bien encaminado y que va a jubilar a un sector grande de la política”.

Sobre la decisión de separar a Diego Spagnuolo, ex titular de la Andis, Menem aseveró: “Se lo aparta preventivamente para que investigue la Justicia. Si hay una irregularidad, tendrá que resolverla la Justicia y Spagnuolo dará las explicaciones correspondientes. A diferencia del kirchnerismo, nosotros no cuestionamos el accionar judicial”.

Finalmente, aseguró que el trasfondo de la embestida es político: “Estamos metiéndonos en municipios y provincias, contra feudos históricos que han mantenido sus privilegios. Eso no lo pueden entender y toda la vieja política está en jaque. Mientras tengan posibilidades de manotear un cargo o tirarnos al barro, van a seguir operando”.

