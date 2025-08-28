La Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación seleccionó a los candidatos tras evaluar 30 postulaciones de todo el país. El premio apunta a pueblos de menos de 15.000 habitantes que preserven su identidad y promuevan la vida comunitaria.
Los 8 pueblos argentinos seleccionados
-
Colonia Carlos Pellegrini (Corrientes) – Portal de los Esteros del Iberá, con gran biodiversidad y tradición guaraní.
-
Famatina (La Rioja) – Paisajes andinos, historia minera y el Qhapaq Ñan como Patrimonio Mundial.
-
Maimará (Jujuy) – En plena Quebrada de Humahuaca, famosa por la Paleta del Pintor y la producción vitivinícola.
-
Saldungaray (Buenos Aires) – Patrimonio arquitectónico y naturaleza en la comarca de Sierra de la Ventana.
-
San Javier y Yacanto (Córdoba) – Senderos hacia el Champaquí, bodegas y gastronomía serrana.
-
Seclantás (Salta) – Reconocido como la cuna del poncho salteño y epicentro del Camino de los Artesanos.
-
Uspallata (Mendoza) – Paisajes cordilleranos, turismo de montaña y el legado sanmartiniano.
-
Villa Elisa (Entre Ríos) – Aguas termales, cicloturismo y herencia cultural de inmigrantes europeos.
El valor del certamen
La iniciativa distingue a comunidades que fomentan el turismo rural sin perder autenticidad, fortaleciendo la economía local y el arraigo cultural. Argentina ya cuenta con seis pueblos reconocidos en ediciones anteriores, como Gaiman, Trevelin, Caspalá, La Carolina, Caviahue-Copahue y Villa Tulumba.
Los ganadores de este año se darán a conocer en el último trimestre de 2025. Actualmente, el programa reúne a 129 pueblos destacados en todo el mundo y otros 57 en proceso de mejora.
“Argentina tiene un enorme potencial turístico. Estos pequeños poblados conservan la identidad y la autenticidad de nuestra gente”, señaló el director regional para las Américas de ONU Turismo, Gustavo Santos.