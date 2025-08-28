Ocho pueblos argentinos competirán por ser los más lindos del mundo en un certamen de la ONU Argentina ya eligió a las localidades que representarán al país en la edición 2025 de Best Tourism Villages, el programa internacional de ONU Turismo que reconoce a destinos rurales por su patrimonio cultural, natural y compromiso con el desarrollo sostenible.

La Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación seleccionó a los candidatos tras evaluar 30 postulaciones de todo el país. El premio apunta a pueblos de menos de 15.000 habitantes que preserven su identidad y promuevan la vida comunitaria.

Los 8 pueblos argentinos seleccionados

Colonia Carlos Pellegrini (Corrientes) – Portal de los Esteros del Iberá, con gran biodiversidad y tradición guaraní. Famatina (La Rioja) – Paisajes andinos, historia minera y el Qhapaq Ñan como Patrimonio Mundial. Maimará (Jujuy) – En plena Quebrada de Humahuaca, famosa por la Paleta del Pintor y la producción vitivinícola. MIRA TAMBIÉN Qué pasará con los feriados trasladables que caen en fin de semana Saldungaray (Buenos Aires) – Patrimonio arquitectónico y naturaleza en la comarca de Sierra de la Ventana. San Javier y Yacanto (Córdoba) – Senderos hacia el Champaquí, bodegas y gastronomía serrana. Seclantás (Salta) – Reconocido como la cuna del poncho salteño y epicentro del Camino de los Artesanos. MIRA TAMBIÉN Escandaloso cruce entre las diputadas Lilia Lemoine y Marcela Pagano durante la exposición de Francos Uspallata (Mendoza) – Paisajes cordilleranos, turismo de montaña y el legado sanmartiniano. Villa Elisa (Entre Ríos) – Aguas termales, cicloturismo y herencia cultural de inmigrantes europeos.

El valor del certamen

La iniciativa distingue a comunidades que fomentan el turismo rural sin perder autenticidad, fortaleciendo la economía local y el arraigo cultural. Argentina ya cuenta con seis pueblos reconocidos en ediciones anteriores, como Gaiman, Trevelin, Caspalá, La Carolina, Caviahue-Copahue y Villa Tulumba.

MIRA TAMBIÉN Murió a los 87 años el músico Raúl Barboza, embajador mundial del chamamé

Los ganadores de este año se darán a conocer en el último trimestre de 2025. Actualmente, el programa reúne a 129 pueblos destacados en todo el mundo y otros 57 en proceso de mejora.

“Argentina tiene un enorme potencial turístico. Estos pequeños poblados conservan la identidad y la autenticidad de nuestra gente”, señaló el director regional para las Américas de ONU Turismo, Gustavo Santos.