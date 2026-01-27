El Gobierno incluyó la baja de la edad de imputabilidad en el temario de sesiones extraordinarias A través del Decreto 53/2026, el presidente Javier Milei habilitó al Congreso a debatir el nuevo Régimen Penal Juvenil a partir del 2 de febrero. "Delito de adulto, pena de adulto", es la premisa con la que el oficialismo busca modificar la ley vigente.

Cumpliendo con la promesa realizada anoche durante un acto en Mar del Plata, el Gobierno nacional oficializó este martes la ampliación del temario de las sesiones extraordinarias del Congreso para habilitar el tratamiento de la baja de la edad de imputabilidad.

La medida fue formalizada mediante la publicación del Decreto 53/2026 en el Boletín Oficial, documento que lleva las firmas del presidente Javier Milei y de su vocero y actual ministro, Manuel Adorni.

Luz verde al debate

El texto normativo es breve pero determinante para la agenda legislativa del verano. En su Artículo 1°, ordena: “Inclúyese en el temario a tratar por el H. Congreso de la Nación, durante el período de Sesiones Extraordinarias convocadas a partir del 2 de febrero de 2026, la consideración de los Proyectos de Ley vinculados al Régimen Penal Juvenil”.

Esta decisión administrativa otorga el marco legal necesario al anuncio político que el mandatario había realizado horas antes en la esquina de Güemes y Avellaneda, en la ciudad balnearia, donde ante sus seguidores sentenció la frase que guía la reforma: “En Argentina el que las hace las paga; delito de adulto, pena de adulto”.

Qué busca la reforma

El proyecto que enviará el Ejecutivo, impulsado conjuntamente por las carteras de Seguridad y Justicia, tiene como objetivo principal modificar el régimen actual, vigente desde la época de la dictadura militar.

La iniciativa busca bajar el piso de punibilidad —que actualmente se encuentra en los 16 años— para permitir que los menores que cometan delitos graves puedan ser juzgados y condenados, respondiendo a una demanda central de la agenda de seguridad del Gobierno.