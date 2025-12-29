Oficializan las normas para los aumentos de luz y gas que regirán desde enero de 2026 El Gobierno Nacional publicó una batería de resoluciones para actualizar los cuadros tarifarios. Los ajustes seguirán el ritmo de la inflación y aplicarán el nuevo esquema de subsidios. En el caso del gas, el incremento en el punto de ingreso impactará un 0,53% en la factura.

El Gobierno Nacional dio este lunes el primer paso formal para la implementación de los nuevos cuadros tarifarios de energía que entrarán en vigencia en enero de 2026. A través de la Secretaría de Energía, se emitieron nueve resoluciones que fijan las pautas de precios, las cuales seguirán, como piso, el sendero de la inflación y responderán al nuevo criterio de asignación de subsidios.

Entre las normativas publicadas, se destaca la Resolución 605/2025, que actualiza el Precio de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) del gas natural. Según lo estipulado, esta modificación provocará un aumento del 0,53% en las facturas del próximo mes, al cual todavía resta sumarle los incrementos correspondientes a los segmentos de transporte y distribución.

En los considerandos de la norma, el Ministerio de Economía instruyó a la Secretaría de Energía a mantener los precios y tarifas en “valores reales lo más constantes posibles”, en un contexto que el Ejecutivo define como de “notoria desaceleración inflacionaria”.

En materia de electricidad, la Resolución 602/2025 estableció un nuevo precio spot de $14.381/MWh en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), vigente desde diciembre de 2025, lo cual impacta directamente en la conformación de las tarifas. Asimismo, la Resolución 604/2025 fijó los precios de referencia estacionales para el período comprendido entre el 1º de enero y el 1º de abril de 2026.

La normativa ratifica la continuidad de bonificaciones para los usuarios residenciales catalogados en los niveles 2 (bajos ingresos) y 3 (ingresos medios), cuyas tarifas se mantendrán alineadas con los valores de los usuarios de nivel 1, bajo el nuevo esquema de subsidios.

Por último, la Resolución 606/2025 introdujo adecuaciones al Plan Gas A, garantizando que los productores adheridos reciban compensaciones del Estado por los volúmenes entregados. En las próximas horas, los entes reguladores darán a conocer los cuadros tarifarios finales que llegarán a los usuarios.