Oficializaron el llamado a una audiencia pública para debatir la reforma en la Ley de Glaciares Tras la media sanción del Senado, las comisiones de la Cámara baja convocaron a especialistas y a la ciudadanía a exponer sus posturas los días 25 y 26 de marzo. Habrá modalidad presencial y virtual, y las inscripciones ya están abiertas.

El debate por el futuro de las áreas periglaciares y el avance de la megaminería suma una nueva instancia de participación ciudadana. A través de una publicación en el Boletín Oficial, la Cámara de Diputados de la Nación formalizó este viernes la convocatoria a una audiencia pública para discutir el proyecto de reforma a la Ley de Glaciares, iniciativa que ya cuenta con la aprobación del Senado.

La citación fue impulsada por los presidentes de las comisiones de Asuntos Constitucionales, el diputado Nicolás Mayoraz, y de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, José Peluc, con el objetivo de escuchar las voces de especialistas, representantes sectoriales (mineros y ambientalistas) y ciudadanos interesados en las implicancias de esta crucial modificación legislativa.

Cronograma y modalidades de participación

De acuerdo a la resolución firmada por el secretario parlamentario, Adrián Pagán, las jornadas de exposición se llevarán a cabo en una doble modalidad durante la franja horaria de 10:00 a 19:00 horas:

Miércoles 25 de marzo (Presencial): Los inscriptos bajo esta modalidad expondrán en la Sala 2 del segundo piso del Anexo C de la Cámara de Diputados (Av. Rivadavia 1841, Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

Los inscriptos bajo esta modalidad expondrán en la Sala 2 del segundo piso del Anexo C de la Cámara de Diputados (Av. Rivadavia 1841, Ciudad Autónoma de Buenos Aires). Jueves 26 de marzo (Virtual): La dinámica continuará de manera remota para quienes se hayan registrado para participar a distancia.

¿Cómo inscribirse para exponer?

Los interesados en tomar la palabra durante la audiencia o en enviar sus aportes tienen tiempo límite para registrarse hasta el viernes 20 de marzo a las 16:00 horas. La Cámara baja dispuso tres vías habilitadas para formalizar la participación: