Oposición unida en Diputados para revertir vetos y avanzar en investigaciones clave En un intento por revertir las decisiones del Poder Ejecutivo, la Cámara de Diputados se reunirá en una sesión especial a las 13 horas de este miércoles. El encuentro, impulsado por bloques de la oposición, tiene como objetivo principal el tratamiento de varios temas de alta sensibilidad social, incluyendo los vetos presidenciales a leyes de financiamiento universitario y emergencia pediátrica.

La sesión, convocada a pedido del presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, junto a otros legisladores, buscará no solo insistir en las leyes vetadas, sino también avanzar en investigaciones sobre temas de gran relevancia.

Entre las iniciativas más destacadas del temario se encuentran:

Revisión de Vetos: La sesión pondrá a debate la insistencia en dos leyes cruciales: la de Emergencia Sanitaria en Pediatría y la de Financiamiento de la Educación Universitaria . Ambos proyectos, rechazados por el Gobierno, son considerados prioritarios por la oposición.

La sesión pondrá a debate la insistencia en dos leyes cruciales: la de y la de . Ambos proyectos, rechazados por el Gobierno, son considerados prioritarios por la oposición. Investigaciones por corrupción: Se buscará dar tratamiento a un pedido de informes dirigido a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei , y al ministro de Salud, Mario Lugones , para que brinden explicaciones sobre las acusaciones de presuntos cobros de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Se buscará dar tratamiento a un pedido de informes dirigido a la secretaria General de la Presidencia, , y al ministro de Salud, , para que brinden explicaciones sobre las acusaciones de presuntos cobros de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Control sobre el Fentanilo: El plenario buscará crear varias comisiones de investigación para analizar la problemática del fentanilo contaminado, un asunto de salud pública que causó 96 muertes y que involucra tanto a la comercialización del fármaco como a la actuación de la ANMAT.

El plenario buscará crear varias comisiones de investigación para analizar la problemática del fentanilo contaminado, un asunto de salud pública que causó 96 muertes y que involucra tanto a la comercialización del fármaco como a la actuación de la ANMAT. Reforma de DNU: También se tratará un proyecto para modificar la Ley 26.122, que regula el Régimen Legal de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y la promulgación parcial de leyes.

El temario de la sesión especial es amplio e incluye otras iniciativas, como la modificación de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y la implementación de un Programa Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia, reflejando el intento de la oposición de generar una agenda legislativa propia y de control al Poder Ejecutivo.