La sesión, convocada a pedido del presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, junto a otros legisladores, buscará no solo insistir en las leyes vetadas, sino también avanzar en investigaciones sobre temas de gran relevancia.
Entre las iniciativas más destacadas del temario se encuentran:
- Revisión de Vetos: La sesión pondrá a debate la insistencia en dos leyes cruciales: la de Emergencia Sanitaria en Pediatría y la de Financiamiento de la Educación Universitaria. Ambos proyectos, rechazados por el Gobierno, son considerados prioritarios por la oposición.
- Investigaciones por corrupción: Se buscará dar tratamiento a un pedido de informes dirigido a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y al ministro de Salud, Mario Lugones, para que brinden explicaciones sobre las acusaciones de presuntos cobros de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
- Control sobre el Fentanilo: El plenario buscará crear varias comisiones de investigación para analizar la problemática del fentanilo contaminado, un asunto de salud pública que causó 96 muertes y que involucra tanto a la comercialización del fármaco como a la actuación de la ANMAT.
- Reforma de DNU: También se tratará un proyecto para modificar la Ley 26.122, que regula el Régimen Legal de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y la promulgación parcial de leyes.
El temario de la sesión especial es amplio e incluye otras iniciativas, como la modificación de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y la implementación de un Programa Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia, reflejando el intento de la oposición de generar una agenda legislativa propia y de control al Poder Ejecutivo.