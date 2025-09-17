La movilización se concentrará desde el mediodía frente al Parlamento, en rechazo a los vetos del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario y a la de Emergencia Pediátrica. En paralelo, la Cámara de Diputados debatirá proyectos vinculados a esos temas.
Además, como cada jueves, se sumará la tradicional marcha de los jubilados, que denunciarán los efectos del plan económico oficial sobre el poder adquisitivo de los adultos mayores.
El operativo
Según trascendió, el esquema de seguridad estará integrado por:
-
700 efectivos de la Policía Federal,
-
280 de Gendarmería Nacional,
-
90 de Prefectura Naval,
-
30 de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).
A ellos se añadirán uniformados de la Policía de la Ciudad, por tratarse de la fuerza de la jurisdicción. Habrá vallas en los accesos al Congreso y controles en las calles aledañas para resguardar la sesión legislativa y ordenar la concentración.
