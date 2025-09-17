Megaoperativo de seguridad: 1.100 efectivos custodiarán el Congreso durante la Marcha Federal El Gobierno nacional dispuso un amplio operativo de seguridad para este miércoles en los alrededores del Congreso, donde tendrá lugar la Marcha Federal Universitaria junto a distintas organizaciones políticas, sindicales y estudiantiles. En total, unos 1.100 efectivos de fuerzas federales estarán afectados al despliegue.

La movilización se concentrará desde el mediodía frente al Parlamento, en rechazo a los vetos del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario y a la de Emergencia Pediátrica. En paralelo, la Cámara de Diputados debatirá proyectos vinculados a esos temas.

Además, como cada jueves, se sumará la tradicional marcha de los jubilados, que denunciarán los efectos del plan económico oficial sobre el poder adquisitivo de los adultos mayores.

El operativo

Según trascendió, el esquema de seguridad estará integrado por:

A ellos se añadirán uniformados de la Policía de la Ciudad, por tratarse de la fuerza de la jurisdicción. Habrá vallas en los accesos al Congreso y controles en las calles aledañas para resguardar la sesión legislativa y ordenar la concentración.