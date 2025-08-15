Patricia Bullrich confirmó que será candidata a senadora nacional La ministra de Seguridad de la Nación encabezará la lista de senadores nacionales por La Libertad Avanza en la Capital Federal. "Donde están las batallas más difíciles, ahí voy a estar poniendo el cuerpo", escribió en sus redes sociales

Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación, confirmó este viernes que será candidata a senadora nacional por la Ciudad de Buenos Aires en las elecciones legislativas del 26 de octubre. A través de una publicación en sus redes sociales, la funcionaria indicó que buscará ocupar una banca para “liderar los cambios que el país y que dependen del Congreso”.

“Donde están las batallas más difíciles, ahí voy a estar poniendo el cuerpo. Donde se defiende el país que soñamos y debemos construir. Donde se construye futuro”, escribió Bullrich en su cuenta de X.

Y siguió: “Después de dar todo por la seguridad de los argentinos de bien, de recuperar el orden y hacer respetar la ley, la próxima batalla está en el Senado. Allí voy a liderar los cambios que el país necesita y que dependen del Congreso, para proteger la libertad y blindar todo el esfuerzo que hicimos hasta ahora”.

“Ese esfuerzo que hace cada uno, con valentía y esperanza, nos mantiene firmes para superar esta etapa y dejar atrás a quienes nos hundieron en el desorden, la delincuencia y la pobreza”, sostuvo la ministra.

Además, en su posteo incluyó duras críticas a la oposición: “Esos inútiles y corruptos quieren destruir todo para volver al poder. No les importa la gente ni el país. Pero no vamos a dejar que se lleven puesto todo el trabajo hecho”.

Sobre el final, afirmó que “bajo el liderazgo de Javier Milei” será candidata a senadora “para seguir peleando por un país próspero, libre y ordenado”.

A fines de julio, el jefe de Gabinete Guillermo Francos había comentado la posibilidad de que la ministra fuese candidata. También había deslizado la chance de que sea la compañera de fórmula del mandatario en 2027. En cuanto a las legislativas, su compañero de fórmula podría ser el economista y consultor Agustín Monteverde.

Mientras tanto, en La Libertad Avanza continúa la danza de nombres para las elecciones nacionales y, en ese marco, comenzaron a circular los de dos mujeres outsiders que vienen del mundo del espectáculo: Virginia Gallardo en Corrientes y Karen Reichardt en la provincia de Buenos Aires.