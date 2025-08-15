YPF venderá en sus estaciones de servicio el mameluco que popularizó Javier Milei La prenda es la misma que usan los trabajadores de Vaca Muerta y que la que el presidente se mostró varias veces. La línea de ropa técnica se lanzará junto a la ampliación de la oferta gastronómica y la adición de productos regionales.

El titular de YPF, Martín Marín, anunció que venderán el mameluco que usan los trabajadores de Vaca Muerta en sus estaciones de servicio. Es la misma prenda de vestir que popularizó el presidente Javier Milei al vestirla para distintas entrevistas, e incluso, según él mismo contó, de cotidiano en la quinta de Olivos.

Según informó la agencia Noticias Argentinas, Marín adelantó la propuesta comercial en un encuentro celebrado en la provincia de Mendoza, donde explicó que quiere reproducir el modelo Vaca Muerta en las estaciones de servicio, fortaleciendo así la presencia de la empresa en diferentes segmentos comerciales. Se trata de una versión más económica de la prenda ya que la misma está confeccionada con elementos de seguridad que la encarecen y que resultan innecesarias para el público general.

La línea de ropa técnica se lanzará junto a la ampliación de la oferta gastronómica y la adición de productos regionales que permitan reforzar la identidad de cada estación de servicio.

Fuentes de YPF señalaron a NA que el interés por la ropa de Vaca Muerta creció cuando Milei apareció usándola en público. “¿Sabés cómo estoy vestido todos los días en Olivos? Con unos mamelucos que me regaló Marín, los de YPF. Los descubrí cuando fui a Vaca Muerta. Un día lo llamé a Horacio y le dije: «Vos me hiciste el tipo más feliz del mundo». Me dice: «¿Por la plata que está ganando YPF?». «No, por los mamelucos»”, contó el presidente en un canal de streaming.