Pinamar: la Justicia prohibió las 4×4 y los UTV en “La Frontera” tras el accidente de Bastian La medida fue dictada por el Juzgado de Dolores y ordena el "cese inmediato" de las actividades recreativas motorizadas en los médanos. El magistrado rechazó el argumento del Municipio sobre la propiedad privada y exigió garantías de seguridad.

A tres semanas del grave accidente que dejó al niño Bastian con severas heridas, la Justicia bonaerense tomó una decisión drástica para frenar la seguidilla de tragedias en la costa: ordenó la prohibición de todas las actividades recreativas motorizadas en la zona conocida como “La Frontera”, en Pinamar.

Según confirmó la Agencia Noticias Argentinas, la resolución fue firmada por el juez suplente Félix Adrián Ferrán, titular del Juzgado Civil y Comercial N°4 de Dolores. El fallo hace lugar a una acción de amparo presentada por Pablo Martínez Carignano, ex director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, quien denunció la falta de control en el sector.

Cese inmediato de la actividad

El dictamen judicial impone el “cese inmediato” de pruebas de destreza, competencias y maniobras temerarias. La veda alcanza a camionetas 4×4, UTV, cuatriciclos y motos. El objetivo central es erradicar las “conductas de riesgo” que, temporada tras temporada, terminan con víctimas fatales o heridos graves, frecuentemente menores de edad.

El debate público vs. privado

Uno de los puntos más contundentes del fallo es el rechazo a la defensa histórica de la Municipalidad de Pinamar. Las autoridades locales habían argumentado la imposibilidad de intervenir o ejercer poder de policía en esos terrenos por tratarse de predios de titularidad privada.

Sin embargo, el juez Ferrán desestimó esa postura. Sostuvo que el Estado tiene la obligación indelegable de garantizar la seguridad ciudadana ante la recurrencia de “siniestros graves y muertes”. La protección de la vida, indicó el magistrado, está por encima de la naturaleza dominial de los médanos.

¿Hasta cuándo rige la medida?

La prohibición se mantendrá vigente por tiempo indeterminado. La Justicia estableció que las actividades motorizadas solo podrán reanudarse una vez que el Municipio de Pinamar implemente un plan de seguridad concreto que asegure la correcta señalización, delimitación y una supervisión efectiva del lugar para evitar nuevos accidentes.