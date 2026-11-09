Qué elementos le encontraron al bombero detenido que se infiltró en el operativo del Papa La Policía Federal allanó la vivienda de Tomás Eduardo Natenzon por orden de la jueza María Romilda Servini, tras su arresto cerca del Monumento a los Españoles con credenciales truchas del Vaticano.

Un exhaustivo allanamiento realizado por la Policía Federal Argentina en el barrio porteño de Palermo reveló el peligroso parque tecnológico y de armamento que ocultaba Tomás Eduardo Natenzon, el joven de 25 años detenido por infiltrarse en el operativo de seguridad dispuesto para la visita del Papa León XIV. El sospechoso logró sortear los retenes policiales en las inmediaciones del Monumento a los Españoles tras hacerse pasar por un falso representante del Vaticano a bordo de una motocicleta.

El procedimiento judicial dispuso la incautación inmediata de una pistola 9 milímetros cargada con decenas de proyectiles y una inédita cantidad de dispositivos de comunicación táctica, lo que encendió las alarmas de los investigadores federales sobre el alcance real de la intrusión.

El registro de la vivienda, situada sobre la avenida Santa Fe, fue ejecutado por efectivos del Departamento Unidad Investigaciones Antiterrorista tras la orden dictada por la jueza federal María Romilda Servini y el fiscal Carlos Rívolo. Durante el operativo, los agentes descubrieron una pistola Bersa calibre 9 milímetros apta para el disparo junto a 65 municiones. Además, las autoridades confiscaron una placa policial adulterada, parches pertenecientes al rango de oficial ayudante y una reproducción en papel de la identificación falsa que el imputado llevaba colgada al cuello durante el evento masivo.

El material incautado en la casa de Nazentón

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Entre los elementos tecnológicos secuestrados sobresale un lote de 43 equipos de comunicación del sistema trunking y un analizador de radiofrecuencias, instrumental habitualmente utilizado para monitorear o rastrear señales de transmisión. A este equipamiento se sumaron siete computadoras de uso personal y técnico, entre las cuales la policía destacó dos notebooks marca Panasonic Toughbook. Estos dispositivos se caracterizan por contar con carcasas de alta resistencia preparadas para tolerar impactos y condiciones climáticas adversas, por lo que son empleadas frecuentemente en operaciones policiales y de las Fuerzas Armadas.

En el departamento de Palermo, la inspección policial permitió hallar además una segunda chapa patente diplomática con numeración falsa e inválida para la circulación vehicular. Todos estos pertrechos complementaban la indumentaria con la que Natenzon fue arrestado el domingo a las 10:30 por la Policía de la Ciudad, momento en el que manejaba una moto Kawasaki con una patente adulterada similar y portaba cuatro transmisores tipo handy al cuello.

Credenciales falsas del Vaticano y la investigación sobre la salud mental

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Para vulnerar los Anillos de contención fijados por las autoridades cerca del escenario papal, Natenzon exhibió una credencial apócrifa confeccionada de forma casera con la leyenda “ENLACE VATICANO ACCESO NIVEL 1”. En dicho documento trucho, el acusado figuraba acreditado bajo el inexistente cargo de “director de infraestructura y trunking”, valiéndose de su experiencia laboral previa en telecomunicaciones y su pasado como bombero voluntario en el cuartel de Vuelta de Rocha para justificar su circulación en la zona restringida.

Tras su captura, Natenzon quedó alojado en condición de incomunicado en una celda de la Superintendencia de Investigaciones Federales, ubicada sobre la calle Madariaga en el barrio porteño de Villa Lugano. En esa misma dependencia policial permanece recluido Damián Giles, el albañil oriundo de Villa Rosa investigado por haber amenazado al Sumo Pontífice mediante una llamada a la línea de emergencias 911. La causa contra Natenzon fue caratulada por la Justicia Federal bajo los delitos de falsificación de documento público e intimidación pública.

Los investigadores del fuero federal pusieron un foco prioritario en determinar las condiciones de salud mental del imputado, luego de secuestrar en su vivienda un certificado médico referido a dicha materia. Por este motivo, la Magistratura prevé solicitar formalmente su historia clínica para establecer si comprendía la criminalidad de sus actos. En tanto, fuentes judiciales confirmaron que la declaración indagatoria del detenido en los tribunales de Comodoro Py no se llevará a cabo durante la jornada de este lunes, a la espera del peritaje integral sobre los artefactos incautados.

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Fuente La Gaceta