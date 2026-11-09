Cinco monjas que viajaban a ver al Papa volcaron en la ruta camino a Luján El accidente ocurrió el último domingo, en el kilómetro 238 de la ruta nacional 188, en la provincia de Buenos Aires. Se rompió uno de los neumáticos y la conductora perdió el control de la Renault Kangoo. Las ocupantes lograron salir por sus propios medios.

Cinco monjas que viajaban a Luján para participar de las actividades por la visita del papa León XIV a la Argentina volcaron con su camioneta en la Ruta Nacional 188.

El siniestro ocurrió el último domingo en el kilómetro 238, a la altura de General Pinto, en la provincia de Buenos Aires. Según el parte de la Zona Vial Operativa VIII de Junín, se rompió uno de los neumáticos y la conductora perdió el control de la Renault Kangoo.

La camioneta volcó sobre uno de sus laterales y quedó atravesada en plena calzada. La manejaba Silvia Susana Berronda, de 52 años, que iba junto a Azucena Anabel Gonzales, Sandra Noemí Fernández, Silvia Daniela Espinoza y María Elena Almada Orue.

Las cinco ocupantes lograron salir por sus propios medios. Todas presentaban politraumatismos, pero las primeras evaluaciones descartaron lesiones de gravedad; dos fueron trasladadas a un centro de salud para ser atendidas, una por un corte y otra para revisión.

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En el lugar trabajaron policías de Coronel Granada y del Destacamento Vial de General Pinto, con tránsito asistido mientras seguían las tareas. La causa quedó a cargo del Destacamento de Coronel Granada y de la UFI descentralizada de General Pinto; viaje con fe, sí, pero la ruta no perdona.