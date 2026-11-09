El párraco Luis Zazano habló sobre la visita del Papa León XIV a la Argentina Agradeció por los mensajes del Sumo Pontífice a la sociedad.

El papa León XIV visitó el Pequeño Cottolengo Don Orione en Claypole, partido de Almirante Brown (provincia de Buenos Aires), en una de las primeras y más destacadas actividades pastorales de su viaje por la Argentina. “El papa León XIV es muy concreto y conciso en sus palabras y en sus expresiones, es de escuchar mucho y tiene una claridad para presentar la realidad”, afirmó el párroco Luis Zazano.

El Sumo Pontífice llegó a bordo del papamóvil cerca de las 9:15 y fue recibido en la entrada del predio por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof -quien le regaló un mate-, además del intendente de Almirante Brown, Juan José Fabiani, y el obispo de Lomas de Zamora, Jorge Lugones.

“El papa viene haciendo un planteo sobre esto; ha planteado en Uruguay el tema de la salud mental, recordemos que es uno de los países con más altos índices de suicidio, y lo que planteó al llegar a la Argentina, me quedo con tres ejes: la prudencia de los políticos, el segundo la comunión de todos los que trabajan en el Estado y tercero que la economía tiene que estar al servicio del hombre y creo que esto tiene que marcar un examen de conciencia no solo a los políticos, sino a toda la sociedad”, resaltó Zazano.

El Papa mantuvo un encuentro íntimo de unos 40 minutos con los más de 400 residentes, trabajadores y familiares de la institución, recorrió pabellones como el Hogar Ferrando Mixto y visitó la capilla para orar ante las reliquias de San Luis Orione.

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Fuente La Gaceta