Qué se sabe del robo de una cápsula radiactiva con cesio-137 La Justicia busca determinar qué ocurrió con el dispositivo utilizado en medicina nuclear, cuyo faltante fue denunciado el martes. El caso activó protocolos de seguridad por el riesgo del material.

La Justicia federal avanza con la investigación por el robo de una cápsula radiactiva de cesio-137 ocurrido en un instituto médico de Rosario. El material sustraído era una fuente de calibración utilizada para verificar equipos de medicina nuclear y su desaparición generó una alerta a nivel nacional.

La denuncia fue realizada el martes, cuando se constató el faltante del compuesto que se encontraba dentro de un recipiente cilíndrico de plomo diseñado para aislar la radiactividad. El envase tenía aproximadamente entre dos y tres centímetros de espesor, con una altura de 12 centímetros y un ancho de 10 centímetros.

El elemento pertenecía al Instituto de Cardiología Dr. Luis González Sabathie, ubicado en el centro de Rosario. Según la investigación inicial, los indicios apuntan a que se habría tratado de un robo tanto del material radiactivo como del contenedor en el que estaba protegido.

La fuente de calibración había sido utilizada por última vez el viernes 12 de junio y quedó guardada en el laboratorio sobre una mesada, dentro de una caja de plomo con tapa de apertura hacia arriba y sin llave de seguridad. El dispositivo había sido adquirido por el instituto en 2007.

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La causa está a cargo del titular de la Unidad Fiscal Rosario del Ministerio Público Fiscal, Javier Arzubi Calvo, junto con la fiscal Soledad García. Tras la denuncia, se tomaron declaraciones testimoniales y se inició el análisis de las cámaras de seguridad de la zona.

Este jueves se realizará una inspección ocular en el edificio y continuará la búsqueda de registros audiovisuales que permitan reconstruir los movimientos dentro del laboratorio entre el momento del último uso del material y el día en que fue denunciado su faltante.

Los investigadores también buscan establecer quiénes tuvieron acceso al lugar y cómo pudo desaparecer la cápsula. Según la denuncia, solamente cuatro personas tenían permitido ingresar al laboratorio: dos técnicos radiólogos especializados en medicina nuclear y dos médicos que accedían de manera excepcional para elaborar informes.