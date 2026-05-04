Llega a la Argentina “Pequeño J”, el principal acusado del triple crimen de Florencio Varela Tony Janzen Valverde Victoriano fue extraditado desde Perú. La Justicia lo señala como el autor intelectual y logístico del secuestro, tortura y asesinato de tres jóvenes en septiembre de 2025, en el marco de una presunta venganza narco.

El principal sospechoso de uno de los crímenes más aberrantes del último tiempo aterrizará en el país este lunes por la tarde. Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido en el ámbito criminal como “Pequeño J”, llegará extraditado desde Perú bajo la estricta custodia de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) para quedar a disposición de la Justicia Federal argentina.

Valverde Victoriano está apuntado como el eslabón clave en la planificación del secuestro y asesinato de Morena Verdi, Lara Morena Gutiérrez y Brenda Loreley del Castillo, un hecho ocurrido en septiembre de 2025 en la localidad bonaerense de Florencio Varela. Este martes, el imputado deberá prestar declaración indagatoria ante el juez Jorge Ernesto Rodríguez, titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de Morón.

Un plan macabro y una fuga frustrada

La principal hipótesis que manejan los investigadores sostiene que el triple femicidio fue una represalia coordinada por una organización narco, con el objetivo de recuperar un cargamento de droga presuntamente robado.

El 19 de septiembre de 2025, las tres víctimas fueron captadas en Ciudad Evita bajo la falsa promesa de asistir a una fiesta. Fueron subidas a una camioneta y trasladadas hacia un domicilio ubicado en la calle Chañar 702, en Florencio Varela. Allí comenzó el horror: fueron privadas de su libertad, maniatadas y sometidas a brutales torturas antes de ser asesinadas. Según consta en el expediente, los criminales habrían transmitido el hecho en vivo para un grupo cerrado de la organización.

MIRA TAMBIÉN El Gobierno nacional reglamentó un capítulo clave de la reforma laboral

Para intentar borrar los rastros, los cuerpos fueron enterrados en el patio de la vivienda y la camioneta utilizada para el traslado fue incendiada horas más tarde. Sin embargo, el análisis de las cámaras de seguridad de la zona fue determinante para reconstruir el recorrido y cercar a los responsables.

Sabiéndose buscado, “Pequeño J” logró escapar del país. Tras emitirse una alerta de captura internacional, fue localizado en Perú, donde intentó evadir a las autoridades escondiéndose dentro de un camión que transportaba pescado. Su caída se produjo tras ser rastreado a través de una conversación telefónica que mantuvo con su novia, lo que permitió su detención preventiva y, tras varios meses de gestiones diplomáticas, su extradición.

La red criminal: los otros 11 identificados

El avance de la causa ha permitido identificar a otras once personas vinculadas a la organización, cada una con roles específicos dentro del operativo:

MIRA TAMBIÉN Reabre la sala de periodistas y el Gobierno diagrama el regreso de Manuel Adorni a las conferencias

Víctor Sotacuro Lázaro: Ciudadano peruano, apuntado por su rol logístico fundamental en el traslado de las víctimas a la casa en Florencio Varela.

Ciudadano peruano, apuntado por su rol logístico fundamental en el traslado de las víctimas a la casa en Florencio Varela. Milagros Florencia Ibáñez: Sobrina de Sotacuro. Habría funcionado como nexo y apoyo logístico directo de su tío dentro de la estructura.

Sobrina de Sotacuro. Habría funcionado como nexo y apoyo logístico directo de su tío dentro de la estructura. Maximiliano Andrés Parra: Detenido en la escena del crimen. Se lo acusa de haber participado en la limpieza del lugar.

Detenido en la escena del crimen. Se lo acusa de haber participado en la limpieza del lugar. Iara Daniela Ibarra: También hallada en el domicilio. Imputada por limpiar los restos de sangre posteriores a los asesinatos.

También hallada en el domicilio. Imputada por limpiar los restos de sangre posteriores a los asesinatos. Miguel Ángel Villanueva Silva: Reconoció haber sido el encargado de filmar el crimen para su transmisión al entorno de la banda.

Reconoció haber sido el encargado de filmar el crimen para su transmisión al entorno de la banda. Matías Agustín Ozorio: Señalado como la mano derecha de “Pequeño J” y coordinador logístico general del operativo.

Señalado como la mano derecha de “Pequeño J” y coordinador logístico general del operativo. Joseph Freyser Cubas Zavaleta (“Señor Jota”): Vinculado inicialmente como presunto miembro de la estructura narco. Recibió falta de mérito en este expediente, aunque continúa detenido por otra causa.

Vinculado inicialmente como presunto miembro de la estructura narco. Recibió falta de mérito en este expediente, aunque continúa detenido por otra causa. Mónica Débora Mujica: Pareja de Sotacuro. Acusada de encubrimiento y colaboración en la fase posterior al hecho.

Pareja de Sotacuro. Acusada de encubrimiento y colaboración en la fase posterior al hecho. Celeste Magalí González Guerrero: Imputada por gestionar y facilitar el alquiler de la vivienda donde ocurrieron los homicidios.

Imputada por gestionar y facilitar el alquiler de la vivienda donde ocurrieron los homicidios. Ariel Jeremías Alexis Giménez: Identificado como el encargado de cavar el pozo donde fueron ocultados los cuerpos.

Identificado como el encargado de cavar el pozo donde fueron ocultados los cuerpos. Bernabé Jesús Mallón (“El Tío”): Considerado uno de los organizadores intelectuales y planificadores del crimen.

A pesar de estos avances, los investigadores no descartan la existencia de otros involucrados en la red criminal que aún no han sido identificados.

TN