Reapareció Alberto Fernández: “Se ha instalado la idea de que mi Gobierno fue un desastre” En una entrevista radial que brindó este martes, el ex mandatario se refirió a la actualidad socioeconómica del país, habló de su gestión, y sostuvo que "con todo lo que nos pasó, crecimos el doble que la última gestión de Cristina Kirchner".

Your browser doesn’t support HTML5 audio

El ex presidente Alberto Fernández reapareció este martes en una entrevista radial. Opinó sobre la actualidad política y económica del país, habló de su gestión y volvió a hacer públicas las disculpas por la fiesta de Olivos, la celebración de cumpleaños de Fabiola Yáñez en pleno confinamiento.

En conversación con Radio Con Vos este martes, el ex Jefe de Estado aseguró que “ser presidente es una tarea muy difícil, muy compleja, tensionante, estresante”. “Cuando sos presidente sólo te vienen a ver los que tienen problemas, nadie viene con una solución”, aseveró.

Sobre el “vacunatorio vip” y la fiesta de Olivos mencionó: “Fue un hecho conmocionante y por eso le pedí la renuncia a Ginés (González García). Me dolió enormemente porque creo que fue un error como también fue un error lo de Olivos, no de Fabiola como publicaron los diarios”.

“Yo, frente a eso, me sometí a la Justicia y pagué lo que la Justicia me mandó. Era un hecho que a los dos años prescribía y yo no apelé una sola cosa”, agregó.

Consultado sobre su responsabilidad en el hecho de que Javier Milei haya llegado a ser su sucesor, respondió: “Ha habido una suerte de agobio, de cansancio social. La gente salió a buscar algo distinto y creo que no midió las consecuencias exactamente de lo que votaba”.

“Creo que tenemos que buscar, revisar lo que pasó y proponer un debate. Qué pasó, por qué, lo que nos costó cada una de esas cosas que pasaron donde las responsabilidades son compartidas, no son de uno”, reflexionó.

No obstante, sostuvo que “se ha instalado la idea de que mi Gobierno fue un desastre”. Fernández destacó que su gestión dejó “un país que creció 3,5% el PBI” y sumó: “Con todo lo que nos pasó, crecimos el doble que la última gestión de Cristina Kirchner“.

MIRA TAMBIÉN Histórica decisión del Papa: Buenos Aires dejará de ser la sede primada de la Argentina

A su vez, reveló que no volvió a hablar con Daniel Scioli, a quien calificó como “su amigo”, pero, sostuvo que “tiene que hacerse cargo de lo que hizo”, en relación con su participación en el actual gobierno libertario, primero como embajador en Brasil y, en la actualidad, como secretario de Deportes.