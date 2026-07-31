Reforma del Banco Central: las cinco claves del proyecto que presentó Milei El Gobierno busca reforzar la independencia de la autoridad monetaria, prohibir la emisión para financiar al Estado y establecer como único objetivo preservar el valor de la moneda. La iniciativa será enviada al Congreso en los próximos días.

El presidente Javier Milei presentó formalmente el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), una de las iniciativas económicas más ambiciosas que impulsa su administración. El objetivo central de la medida es reforzar la independencia de la autoridad monetaria y limitar drásticamente su capacidad para financiar al sector público.

Según detalló la Agencia Noticias Argentinas, el proyecto que será enviado al Congreso de la Nación para su tratamiento se sostiene sobre cinco pilares fundamentales:

1. Un único objetivo para el Banco Central

El texto elimina el esquema de objetivos múltiples incorporado en la reforma del año 2012. En caso de aprobarse, la misión principal y exclusiva del BCRA será preservar el valor de la moneda. Para el Ejecutivo, la entidad debe concentrarse únicamente en la estabilidad monetaria y dejar de asumir funciones vinculadas con el empleo, el desarrollo económico o la estabilidad financiera.

2. Prohibición de financiar al Estado con emisión

La iniciativa plantea el fin de la asistencia financiera por parte del Banco Central al Tesoro nacional, a las provincias y a los municipios. Además, prohíbe la compra de títulos públicos en el mercado primario. El Gobierno sostiene que esta herramienta fue utilizada durante décadas para cubrir déficits fiscales mediante emisión de billetes, un mecanismo inflacionario que se busca erradicar por completo.

3. Mayor independencia para las autoridades del BCRA

Otro eje clave es el fortalecimiento de la autonomía institucional del organismo. Si bien se mantiene el mecanismo actual para la designación de las autoridades, se endurecen severamente las condiciones para su remoción: se requerirán mayorías especiales en ambas cámaras del Congreso, con el objetivo de reducir la influencia política sobre la conducción de la entidad.

4. Cambios en el manejo del patrimonio

La reforma prevé la eliminación de las Letras Intransferibles y restringe fuertemente la distribución de utilidades derivadas de la administración de activos del Banco Central. Asimismo, propone que determinados resultados contables se destinen a reservas técnicas y que solo puedan utilizarse para cancelar deuda pública bajo condiciones muy específicas fijadas por la nueva normativa.

5. Un paquete económico más amplio

Durante la presentación, Milei remarcó que esta modificación forma parte de un ecosistema de proyectos que incluye el denominado “grillete fiscal” y una reforma del mercado de capitales. En conjunto, las medidas apuntan a consolidar el equilibrio fiscal definitivo, impedir el financiamiento del gasto público con emisión y generar un sistema financiero con mayor capacidad para canalizar el ahorro hacia la inversión productiva.

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Desde el oficialismo consideran que esta reforma constituye uno de los cimientos de su estrategia económica a largo plazo, por lo que ya trabajan para conseguir los consensos parlamentarios necesarios para lograr su aprobación.