Milei presentó la reforma del Banco Central y apuntó contra la dirigencia política El Presidente aseguró que el BCRA dejó de ser una herramienta para financiar a la política y acusó a gobiernos anteriores de provocar un millonario perjuicio al Estado.

“El BCRA posibilitó el robo de la alta política”, sentenció Milei y se refirió a la convertibilidad que aplicó Domingo Cavallo en los 90: “En dicho momento, cada peso emitido por el Banco Central estaba respaldado por un dólar. En este contexto, salir de dicha ley implicó que los 15.000 millones de dólares de aquel entonces, que eran de los argentinos, pasaran a manos de los políticos. Dicha cifra expresada a valores de hoy asciende a 30.000 millones de dólares, aun dejando de lado el interés real en dólares que se podría haber ganado por esas reservas”.

Luego, puso el foco puntualmente en Cristina Kirchner y Mercedes Marcó del Pont, ex titular del organismo: “En 2010, con motivo de la creación del Fondo del Bicentenario, la ex presidente y ahora condenada por delitos de corrupción, Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner, en complicidad con Mercedes Marcó del Pont, le robaron al Banco Central 10.000 millones de dólares, que expresados a moneda de hoy equivalen a 15.000 millones de dólares”.

Tras encadenar las críticas a la dirigencia política que lo precedió, el presidente Milei sintetizó en cinco ejes el contenido de la medida que impulsará en el Congreso, los que enumeró de la siguiente forma:

“En primer lugar, se termina con la bestialidad de cinco objetivos para un instrumento, y la misión fundamental del Banco Central vuelve a ser preservar el valor de la moneda. Esto es, la nueva Carta Orgánica reconoce la naturaleza monetaria de la inflación, ya que la misma es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario generado por un exceso de oferta (ya sea porque aumenta la oferta o baja la demanda) que conlleva una pérdida del poder adquisitivo del dinero; es decir, todos los precios expresados en unidades monetarias suben”. “La segunda modificación es que se prohíbe de modo taxativo la financiación al Estado. Esto vale tanto para el Tesoro Nacional como para los estados provinciales y los municipios, e incluye toda compra de títulos públicos del Estado Nacional en el mercado primario. Vale la pena destacar que el señoraje, que toma forma bajo la compra de títulos del Estado, no es ni más ni menos que una falsificación de dinero, lo cual está tipificado en el Código Penal y, en este caso, alcanza a una asociación ilícita conformada por el Poder Ejecutivo, el Congreso de la Nación y la cúpula del Banco Central”. “La tercera modificación está relacionada con blindar al presidente del Banco Central y al directorio de los atropellos de la política. En este sentido, si bien se mantiene el mecanismo de nombramiento existente, la remoción será mucho más exigente: requerirá de dos tercios no solo de la Cámara de Senadores, sino también de la Cámara de Diputados. La experiencia muestra que todas las remociones intempestivas siempre estuvieron ligadas a conseguir una mayor laxitud en la política monetaria. Esto es, para estafar al sector privado mediante el señoraje, el cual hemos demostrado que es un impuesto no legislado. Por ende, si la política quiere cobrar más impuestos, es razonable que ello pase por la casa del pueblo”. “En cuarto lugar, respecto al servicio de liquidez: determinados los activos iniciales al 31 de diciembre de 2026, estos serán asimilados en unidades físicas, por lo que los resultados por tenencia asociados a cambios en los precios de dichos activos serán imputados a una reserva técnica no distribuible, un concepto similar a lo que en su momento se denominaba revalúo técnico. Por otro lado, los resultados asociados al manejo de la cartera del Banco Central solo podrán ser girados al Tesoro Nacional para la cancelación de deuda”. “Finalmente, se eliminan de cuajo otros cambios introducidos por la Carta Orgánica de 2012, al tiempo que se elimina la estafa de las letras intransferibles”.

No obstante, el presidente anunció más proyectos. Más adelante, Milei dijo que enviará al Congreso la iniciativa que denominó “Grillete Fiscal”, una reforma en el mercado de capitales local y una reforma en el mercado de seguros.

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“Respecto al grillete fiscal, se trata de una regla fiscal permanente que asegurará que la Argentina no pueda votar ni sostener un presupuesto deficitario”, dijo Milei. Luego explicó: “si durante varios meses seguidos el resultado fiscal es deficitario, el Congreso dispondrá de algunas semanas para devolver las cuentas al equilibrio”.

En caso de que el Congreso no corrija su desempeño, explicó el presidente, “empezará el shutdown”, esto es, una paralización de los servicios no esenciales del Estado. “El presidente, el vicepresidente, los senadores, los diputados, los ministros, secretarios y subsecretarios no cobrarán un solo peso de sueldo”, afirmó.

En relación a la reforma del mercado de capitales, Milei afirmó: “vamos a impulsar un proyecto de liberalización profunda de nuestro mercado de capitales, que modificará varias leyes con una misma idea: correr al Estado del medio y dejar que el ahorro fluya hacia quien quiere producir”.

Al respecto puso a modo de ejemplo el mercado de bonos corporativos. “Ahora permitiremos su emisión en moneda extranjera, unidades de valor u otras unidades de medida. Lo mismo haremos con el financiamiento colectivo, que en el mundo funciona hace años y acá una ley que nadie pidió lo llenó de requisitos y lo destruyó”, sostuvo.

Finalmente, en relación al mercado de seguros, dijo q “habrá libertad absoluta para que las compañías diseñen y ofrezcan productos sin autorización previa del regulador, que se enfocará solo en la solvencia de las empresas y en cuidar a los contratantes frente a las estafas”.

“Estas reformas tienen una secuencia legislativa, pero están todas interconectadas”, cerró Milei pidiéndole al Congreso su aprobación.