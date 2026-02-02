Luis Caputo confirmó que postergará la aplicación de la nueva medición de inflación El ministro de Economía explicó que seguirá en vigencia el mecanismo actual “hasta que el proceso de desinflación esté consolidado”.

Tras la salida de Marco Lavagna del INDEC, el ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que se postergará la aplicación de la nueva medición de inflación que estaba prevista para enero.

“Vamos a mantenerlo hasta el proceso de desinflación esté consolidado. Por ahora sigue como está. Como estamos muy confiados de que la inflación va a caer, no queremos dar lugar a especulaciones”, expresó el funcionario en declaraciones a Radio Rivadavia.

La renuncia de Lavagna al frente del INDEC se produjo en un escenario atravesado por cambios técnicos sensibles, tensiones recientes por la producción de datos sectoriales y una transición metodológica largamente preparada. Comunicada de manera interna y sin anticipos públicos, ocurrió a días de lo que iba a ser la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) con esa nueva metodología y sorprendió incluso dentro del propio organismo.

En su explicación, Caputo dijo que Lavagna tenía prevista la fecha para implementar la nueva metodología en enero, pero que, junto a Javier Milei, decidieron aplazar su aplicación: “Con el Presidente siempre tuvimos la visión que había que implementar un cambio una vez que el proceso de desinflación estuviera totalmente consolidado. En mayo, cuando estábamos 1,5%, podíamos pensar que en enero íbamos a estar mejor, pero el ataque político del año pasado tuvo implicancia en el nivel de crecimiento, en el riesgo país y en la inflación. Al colapsar la demanda de dinero, la inflación pegó un escalón para arriba y no podíamos cambiarlo en el momento en el que estamos haciendo todo el trabajo para que la inflación caiga”.

Marco Lavagna renunció a su cargo como director del INDEC. (Foto: Télam)

“La inflación va a converger a niveles internacionales, más o menos rápido, dependiendo de la demanda de dinero. Cuando eso pase, van a decir que cayó porque cambiamos el índice y no por todo el esfuerzo que hicimos. Por eso creemos que no hay necesidad de cambiar el índice ahora”, completó.

Además, anunció que Pedro Lines quedará a cargo del organismo estadístico en reemplazo de Lavagna. “Es técnico, tiene una trayectoria excelente e intachable”, destacó y agregó: “Cuando estaba la sospecha de la manipulación en la época de Moreno, se fue. Es un funcionario de primera, asegura transparencia”.