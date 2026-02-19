Registraron un sismo de 4,9 puntos en Mar del Plata El temblor se registró a las 8.15 de este jueves con epicentro en el mar. Las autoridades llevaron tranquilidad al informar que fue de intensidad "débil" y que no se reportaron heridos ni daños materiales.

Un inusual fenómeno natural sorprendió a vecinos y turistas de Mar del Plata y sus alrededores en la mañana de este jueves 19 de febrero. Un sismo de 4.9 puntos de magnitud se hizo sentir en la región balnearia, generando incertidumbre en las primeras horas del día. Sin embargo, los especialistas confirmaron rápidamente que no hay motivos para alarmarse.

De acuerdo con el informe del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) y la actualización del Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), el evento ocurrió exactamente a las 08:15 horas y tuvo una profundidad superficial de apenas 9 kilómetros.

Ubicación del epicentro

El movimiento telúrico se originó mar adentro, lejos de las zonas urbanas. Las coordenadas exactas del epicentro lo ubican a:

MIRA TAMBIÉN Alberto Fernández compartió el ranking de paros generales de la CGT desde 1983

151 kilómetros al sur de Mar del Plata.

al sur de Mar del Plata. 160 kilómetros al sudeste de Necochea.

al sudeste de Necochea. 282 kilómetros al sudeste de Tandil.

Impacto y consecuencias: ¿cómo se sintió?

Pese a que el SEGEMAR catalogó el evento con “color rojo” —un procedimiento de rutina que indica que los datos tuvieron que ser revisados por un sismólogo—, las autoridades sostienen que no existe peligrosidad alguna y definieron la intensidad del sismo como débil.

Los expertos detallaron que este tipo de movimientos suelen percibirse en el interior de los edificios y muchas veces ni siquiera se reconocen como un sismo. Los efectos más comunes son objetos colgados que oscilan levemente o sensaciones de “vibraciones como las que producen los camiones ligeros al pasar”. Hasta el momento, se confirmó que no se registraron personas heridas ni estructuras dañadas.

Sin riesgo de tsunami

Para despejar dudas y llevar tranquilidad a las ciudades costeras, el geólogo Federico Isla dialogó con medios locales y fue contundente respecto a las posibles consecuencias en el mar. El especialista anticipó que podría observarse un mayor oleaje en las playas durante la jornada, pero aclaró categóricamente que “no hay alerta de tsunami”.