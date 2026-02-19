Milei ya está en Estados Unidos para participar del Consejo de Paz de Trump En su decimocuarto viaje al país norteamericano, el Presidente busca consolidar su alianza estratégica. Asiste hoy a la sesión inaugural de un nuevo organismo impulsado por la Casa Blanca que intenta desplazar la influencia de la ONU.

El presidente Javier Milei ya se encuentra en Washington D.C. para cumplir con una agenda relámpago de alto voltaje geopolítico. En lo que marca su viaje número catorce a Estados Unidos, el mandatario busca reafirmar la sintonía política y comercial con la administración de Donald Trump.

Acompañado por una comitiva sumamente reducida —integrada únicamente por el canciller Pablo Quirno y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei—, el jefe de Estado participará este jueves de la sesión inaugural del flamante Consejo de la Paz.

Un organismo paralelo a la ONU

La creación de este Consejo es una de las grandes apuestas de política exterior de Donald Trump. El objetivo de la Casa Blanca es conformar un bloque que logre desplazar la influencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en la intermediación de conflictos internacionales críticos, como es el caso de la situación en la Franja de Gaza.

La agenda de este jueves

La jornada en la capital estadounidense será intensa y culminará con el regreso a Buenos Aires esta misma noche. El cronograma previsto es el siguiente:

MIRA TAMBIÉN Registraron un sismo de 4,9 puntos en Mar del Plata

Mañana: Visita al Instituto de la Paz Donald J. Trump, ubicado estratégicamente en diagonal al Departamento de Estado y a pocos metros del histórico Monumento a Lincoln.

Visita al Instituto de la Paz Donald J. Trump, ubicado estratégicamente en diagonal al Departamento de Estado y a pocos metros del histórico Monumento a Lincoln. 12:00 hs (Hora argentina): Participación en la Sesión Inaugural del Consejo de Paz. Se descuenta que este espacio será el escenario para una nueva foto oficial entre Milei y Trump.

Participación en la Sesión Inaugural del Consejo de Paz. Se descuenta que este espacio será el escenario para una nueva foto oficial entre Milei y Trump. Tarde: Traslado hacia su lugar de alojamiento y posterior arribo a la Base Aérea Andrews.

Traslado hacia su lugar de alojamiento y posterior arribo a la Base Aérea Andrews. 21:00 hs: Partida del vuelo especial de regreso hacia la Argentina. El aterrizaje en Buenos Aires está previsto para las 7.30 de la mañana del viernes 20 de febrero.

Marzo, un mes clave para las inversiones

Esta visita exprés será solo el preludio de una fuerte actividad en suelo norteamericano durante el próximo mes. El Presidente ya tiene confirmados dos compromisos cruciales en marzo:

7 de marzo: Asistencia a la cumbre de presidentes de Latinoamérica convocada por Donald Trump. 9 al 11 de marzo: Participación en la feria Argentina Week.

Sobre este último evento, el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford, lo definió como “el mayor road show de inversiones para el país del que se tenga registro reciente”. En la Casa Rosada hay gran expectativa por esta cita, ya que se presentarán oportunidades globales para atraer capitales en sectores estratégicos como minería, energía y tecnología.