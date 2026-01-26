Renunció el titular del RENAPER y el Gobierno oficializó salidas en la UIF, Transporte y ENARGAS El Ejecutivo aceptó la dimisión de Pablo Luis Santos al frente del Registro de las Personas. Además, a través del Boletín Oficial, se confirmaron los reemplazos de Paul Starc en la unidad antilavado y de los responsables de la Secretaría de Transporte y el ente regulador del gas.

El Gobierno Nacional comenzó la semana con una reestructuración en diversas áreas de su organigrama. A través de una serie de decretos, el Ejecutivo oficializó la renuncia de Pablo Luis Santos como Director Nacional del Registro Nacional de las Personas (RENAPER). Su salida se hará efectiva a partir del 1° de febrero y en su lugar fue designado Diego Sebastián Pérez Lorgueilleux.

En los considerandos, la administración agradeció a Santos por “los servicios prestados en el desempeño de dicho cargo”, una formalidad que se extendió a otros tres funcionarios de alto rango cuyas salidas también fueron confirmadas este lunes.

Rotación en la UIF y nuevo destino

Uno de los movimientos más relevantes se dio en la Unidad de Información Financiera (UIF). Se oficializó la renuncia de Paul Starc, quien deja el organismo antilavado por “razones personales”. Su reemplazante será Ernesto Gaspari, un funcionario a quien en los pasillos de la Casa Rosada vinculan con el actual secretario de Inteligencia del Estado (SIDE).

Starc, un exfiscal cercano al asesor presidencial Santiago Caputo, no dejará la gestión pública. Tal como se había anticipado, pasará a integrar el directorio del BICE (Banco de Inversión Comercio Exterior), bajo la órbita del Ministerio de Economía. Desde el oficialismo se encargaron de desmentir cualquier conflicto: “Si se hubiera ido mal de la UIF, no le habrían ofrecido un lugar en el BICE”, explicaron, ratificando la continuidad del funcionario dentro del esquema libertario.

MIRA TAMBIÉN Los envíos puerta a puerta internacionales crecieron un 274,2% en 2025

Cambios en Transporte y Energía

La renovación de nombres alcanzó también a áreas clave de infraestructura y servicios. En la Secretaría de Transporte, se aceptó la renuncia de Luis Pierrini y se designó en su reemplazo a Fernando Herrmann.

Finalmente, el Gobierno dispuso el relevo en la intervención del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS). Carlos Alberto María Casares dejó su puesto y será sustituido por Marcelo Alejandro Nachón, de quien el decreto destaca que “reúne los antecedentes que justifican su postulación” para el cargo.