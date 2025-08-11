La inflación de los trabajadores subió al 2% en julio, impulsada por turismo, transporte y alimentos La inflación que afecta a los trabajadores se aceleró en julio y alcanzó el 2% mensual, según el último relevamiento del Instituto de Estadística de los Trabajadores (IET) de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET) y el Centro para la Concertación y el Desarrollo (CCD). En términos interanuales, el índice se ubicó en 36,5%, el nivel más bajo desde febrero de 2021.

El dato muestra un leve incremento frente al 1,8% de junio y funciona como anticipo del informe oficial que el INDEC difundirá en los próximos días. En lo que va del año, los precios acumulan una suba del 16,3%, lo que, de sostenerse, proyecta una inflación anual cercana al 29,6%.

Turismo y alimentos, los rubros con mayor presión

Las mayores alzas del mes se dieron en Restaurantes y hoteles (+3,3%), Recreación y cultura (+3,2%) y Transporte (+3%), impulsadas por la temporada turística y las vacaciones de invierno. En Alimentos y bebidas no alcohólicas el aumento fue del 1,9%, con fuertes subas en frutas y verduras por factores estacionales. El único rubro en baja fue Prendas de vestir y calzado (-1,4%), afectado por el fin de temporada y la apertura de importaciones.

El impacto del dólar y la advertencia sobre salarios

El director ejecutivo del CCD, Nicolás Trotta, alertó que “la inflación de alimentos más que triplicó la de junio, pasando del 0,6% al 1,9%”. Según el economista, este es el primer impacto de la devaluación de julio y tendrá consecuencias en agosto. Además, advirtió que, con salarios creciendo alrededor del 1% mensual, “la suerte del salario real depende casi por completo de la inflación”.

En la misma línea, el coordinador general del IET, Fabián Amico, atribuyó el aumento en alimentos a la suba del tipo de cambio del 14% en julio, lo que encarece insumos importados. Advirtió que el traslado a precios podría intensificarse en los próximos meses, y que una moderación en la suba dependería de una caída en el salario real.

Diferencias según ingresos y vivienda

El informe señala que la inflación fue más alta entre los hogares de mayores ingresos (2,35%) y más baja entre los de menores recursos (menos del 1,9%), por el peso diferencial del turismo en el gasto. Entre los inquilinos, la suba fue del 2,1%, frente al 1,8% registrado por los propietarios, debido al aumento en los alquileres.

En la comparación por actividad económica, los mayores incrementos se dieron en servicios profesionales, finanzas y salud, mientras que los aumentos más moderados se observaron en trabajadores del agro, la construcción y el servicio doméstico.