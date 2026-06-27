Ricardo Quintela dijo que hay que presionar a la Corte Suprema para que revea la situación de Cristina Kirchner El gobernador de La Rioja afirmó que la condena contra la expresidenta es incorrecta y reclamó construir poder para obligar al máximo tribunal a revisar el fallo.

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, reclamó este viernes que “hay que presionar a la Corte Suprema para que revea la injusta situación de Cristina”, en referencia a la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que pesa sobre la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Las declaraciones llegaron cuatro días después del banderazo organizado por dirigentes del Partido Justicialista para reclamar la libertad de la exmandataria, una movilización que volvió a dejar en evidencia las diferencias internas dentro del peronismo.

Durante una entrevista radial, Quintela fue consultado sobre el rol del máximo tribunal y respondió que “a la Corte se presiona primero tomando el poder y hablando con ellos”, al tiempo que sostuvo que la condena contra la dirigente es “absolutamente incorrecta, injusta y no se ajusta a derecho”.

Durante el reportaje, el mandatario provincial defendió a la exjefa de Estado frente a las acusaciones vinculadas con la causa Vialidad y manifestó que “no tengo pruebas, pero tengo certezas” al referirse a su inocencia. En tal sentido, consideró que la exmandataria no puede ser responsabilizada por las decisiones de funcionarios de menor rango, argumentando que “la presidenta es una responsable política, no administrativa ni financiera de lo que hace un funcionario de segunda, tercera o cuarta categoría”, para luego agregar en la misma línea que “la presidenta no puede ser responsable de los desmanejos financieros”.

En su análisis sobre el funcionamiento del Poder Judicial, el gobernador señaló que resulta “muy difícil gobernar con una Justicia lerda, perezosa y que no decide en tiempo y forma sobre temas vinculados a los intereses de la mayoría de los argentinos”.

Estas expresiones del dirigente riojano se produjeron luego de que la Corte Suprema dejara firme la condena dictada en la causa Vialidad, que estableció la pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra Cristina Kirchner.

Por otra parte, el mandatario también se refirió al escenario político dentro del Partido Justicialista de cara a las elecciones presidenciales de 2027 y advirtió que “de seguir así, iríamos divididos”. Con el objetivo de revertir esa situación, propuso construir un espacio de diálogo entre los distintos sectores del peronismo y planteó que “tenemos que establecer un espacio común donde podamos conversar muchos dirigentes representativos de las distintas provincias y del peronismo nacional para fijar reglas de juego claras”.

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Finalmente, Quintela llamó a concentrar la discusión política fuera del propio espacio y concluyó que “los enemigos no están entre los compañeros; ni siquiera son enemigos los libertarios, son adversarios políticos, a los cuales tenemos que confrontar en beneficio del pueblo argentino y tenemos que ganarles”.

Fuente Noticias Argentinas