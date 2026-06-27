Con un video, el nuevo vocero presidencial detalló la “operación de asistencia humanitaria” a Venezuela Adrián Ravier enumeró el personal y el equipo de las Fuerzas Armadas que viaja hacia Caracas desde la Base Aérea de El Palomar.

Con un video difundido en las redes sociales y un mensaje por escrito, el nuevo vocero presidencial Adrián Ravier detalló este viernes a la noche la “operación de asistencia humanitaria” que parte desde Argentina hacia Venezuela para colaborar ante la tragedia desatada por los dos terremotos del miércoles en ese país hermano.

“Hoy se desplegaron las Fuerzas Armadas desde la Base Aérea de El Palomar en el marco de una operación de asistencia humanitaria frente a las devastaciones provocadas por los terremotos en La Guaira, Venezuela”, afirmó el portavoz del Gobierno de Javier Milei.

“La aeronave de la Fuerza Aérea transporta personal militar especializado, perros de guerra con sus guías, y equipamiento de la Armada”, señaló en su cuenta de X.

El funcionario afirmó que el despegue era desde Ezeiza con dos aviones de ayuda para Venezuela: “Uno de los aviones lleva 76 Brigadistas USAR de los equipos ARG12 de la Policía Federal Argentina y ARG13 de PUMA, y dos puntos focales (contactos operativos); el otro avión traslada alimentos, medicamentos, equipamiento especial de rescate”.

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AYUDA A VENEZUELA Hoy se desplegaron las Fuerzas Armadas desde la Base Aérea de El Palomar en el marco de una operación de asistencia humanitaria frente a las devastaciones provocadas por los terremotos en La Guaira, Venezuela. MIRA TAMBIÉN Renunció Manuel Adorni: “Me han tratado de delincuente y corrupto sin un solo hecho de corrupción sobre mis espaldas” La aeronave de la Fuerza Aérea transporta personal…

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June 27, 2026





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Los elementos y personal puestos a disposición que detalló el vocero son:

• Médicos emergentólogos con equipamiento completo y medicamentos. Ambulancia, enfermeros y auxiliares.

• 1 avión Embraer de 40 plazas, 1 Hércules C130 de la Fuerza Aérea Argentina y 1 aeronave de Aerolíneas Argentinas.

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• 2 plantas potabilizadoras de agua con 16 operadores del Ejército Argentino.

• Expertos en estructuras colapsadas y drones con operadores.

• Cuatro brigadas del Sistema Nacional de Busqueda y Rescate (USAR) con capacidad para estructuras colapsadas, inundaciones, e incendios. Con apoyo de personal militar especializado en catástrofes con perros de la Armada Argentina y del Ejército.

• 134 carpas y 48 kits de cocina.

• Colchones, camillas y aires acondicionados.



