Rodríguez Larreta cuestionó a Macri y criticó el relanzamiento del PRO El exjefe de Gobierno porteño destacó sus “diferencias profundas” con la conducción actual del partido y aseguró que mantiene los valores fundacionales del PRO, cuestionando la cercanía de la fuerza con La Libertad Avanza y la administración nacional.

El exjefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta criticó con dureza al expresidente Mauricio Macri tras el reciente acto de relanzamiento del PRO: sostuvo que mantiene “diferencias profundas” con el rumbo que tomó el partido liderado por su antiguo socio.

Rodríguez Larreta apuntó directamente contra el alineamiento de la fuerza política con la gestión nacional de La Libertad Avanza (LLA) y remarcó que la conducción actual abandonó los preceptos históricos del espacio.

Durante una entrevista, el dirigente fue consultado sobre el evento que encabezó Macri, donde el expresidente había expresado que en el ambiente se percibían sensaciones de triunfo pasadas. “El otro día hubo un relanzamiento del PRO. De hecho, Mauricio Macri estuvo y dijo en un streaming, «acá hay 2015 vibes». ¿Lo escuchaste? Volvieron los globos”, le planteó el entrevistador al aire de Led FM.

Ante la sugerencia sobre si sintió el deseo de pertenecer nuevamente a ese armado político, la respuesta de Larreta fue tajante y evidenció una fractura evidente. “No, porque tengo diferencias de valores muy profundas y yo me mantengo en los mismos valores con los que fundamos el PRO hace 25 años”, sentenció el exmandatario porteño.

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“Macri apoya a un Gobierno que defenestra el rol del Estado, cuando en el PRO siempre trabajamos para que funcione mejor” Horacio Rodríguez Larreta criticó al expresidente, señaló que tiene “diferencias profundas” y remarcó: “Ellos se fueron de los valores constitutivos”. pic.twitter.com/36eomVLYZV — Corta (@somoscorta) March 27, 2026

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En la misma línea, el dirigente profundizó sobre los motivos concretos de su alejamiento y la falta de coincidencia con la cúpula del macrismo.

“Hoy son diferencias profundas y sí, que Mauricio Macri apoye el gobierno de la ciudad, ¿no es cierto? Yo estoy en desacuerdo”, explicó. A esto, sumó que el expresidente “apoya, avala lo que están haciendo en la ciudad” mientras que él mantiene “una visión muy crítica de eso”.

Para argumentar su posición frente a la actual administración de la ciudad de Buenos Aires, destacó que la rigurosidad en el trabajo fue siempre un pilar fundamental del espacio. “La gestión de la ciudad, la buena gestión, el método, la rigurosidad del laburo, era uno de los valores identitarios del PRO muy fuertes y lo abandonaron”, analizó.

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Otro de los puntos de conflicto más marcados por Horacio Rodríguez Larreta es el respaldo que el PRO le otorga a la administración central.

Al referirse al evento partidario de los últimos días, consideró que “fue un acto de adhesión a La Libertad Avanza” y cuestionó la postura oficial del partido de plantear un escenario donde manifiestan: “No vamos a cuestionar nada, no vamos a apoyar todo lo que haga el gobierno”.

“Están apoyando un gobierno, primero que defenestra el rol del Estado, cuando en el PRO siempre trabajamos para que el Estado funcione mejor. Apoyan un gobierno que critica, no, mucho peor, agrede con mucha violencia verbal a todos los que piensan distinto”, enumeró.

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“El PRO no era eso, jamás hacíamos eso en el PRO. Y entonces, esas cosas para mí son muy profundas, son diferencias profundas”, insistió. Para cerrar su idea, concluyó: “Ellos se fueron de los valores constitutivos del PRO. Yo sigo en el mismo lugar”.