Cristian Graf declaró por el encubrimiento del asesinato de su excompañero, hallado en una casa donde vivió Cerati La indagatoria se extendió por tres horas y la defensa pidió el sobreseimiento; el fiscal busca preservar pruebas clave en el inmueble

Cristian Graf, quien vivió durante décadas en la casa contigua a la que alquiló Gustavo Cerati en el barrio porteño de Coghlan, se presentó a declarar en la causa que investiga el encubrimiento del asesinato de su excompañero de secundaria, Diego Fernández Lima. Su defensa solicitó que se sobresea a Graf y que se archive la causa.

La indagatoria fue ordenada por el juez Alberto Litvack, a pedido del fiscal Martín López Perrando, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°61. “La declaración duró tres horas. Ahora resta esperar la decisión del fiscal y del juez”, comentó Érica Niczypor a la prensa, abogada de Graf, tras la audiencia.

Niczypor agregó que la declaración fue extensa y precisa, y que Graf respondió a todas las preguntas que le hizo la fiscalía. “Le consultaron si conocía a Fernández Lima, si habían sido compañeros, si le interesaban las motos y cuál era su relación con él. Todo estuvo basado en lo que solicitó el fiscal”, explicó.

La abogada detalló que, con planos y dibujos, Graf explicó cómo era la medianera de la casa y señaló el lugar exacto donde se encontró la fosa, mencionando la ubicación de un plátano y de una planta Santa Rita. “Ni él ni su familia tenían conocimiento de que había restos humanos allí”, afirmó.

Graf, de 58 años, está acusado de participar en maniobras para encubrir un crimen ocurrido hace casi 40 años.

Irma Lima, madre de la víctima, declaró a Radio Mitre: “Sé que Graf lo mató, pero quiero entender por qué”. Además, exigió justicia y pidió que se detenga al acusado, alertando que podría repetir su conducta.

Previo a la audiencia, los abogados defensores de Graf, Erica Lorena Nyczypor y Martín Hernán Díaz, presentaron un escrito para que el juez rechace la medida cautelar solicitada por la familia de Fernández Lima, que buscaba impedir cualquier modificación en la casa para preservar pruebas. Los defensores sostienen que la familia actúa con fines económicos y no por interés en esclarecer los hechos.

Por su parte, el fiscal sostiene que, dado que el cuerpo estuvo enterrado en una vivienda habitada durante años, resulta fundamental investigar a quienes ocuparon la casa para esclarecer lo ocurrido.