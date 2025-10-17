Dólar en alza: saltó el oficial y financieros superan los $1.500, pese a la intervención del Tesoro de EE.UU. Expectativa por los movimientos del mercado cambiario en las próximas jornadas, en la antesala de las elecciones legislativas del 26 de octubre

La volatilidad sobre el dólar se mantiene, con la divisa operando con fuertes subas este viernes. Incluso con una nueva intervención del Tesoro de EE.UU. confirmada, la demanda del billete norteamericano no se detiene entre los inversores, que esperan un cambio de régimen cambiario, poselecciones y más precisiones sobre el salvataje del gobierno de Donald Trump.

Al igual que en los días previos, la atención de la city está en las definiciones clave vinculadas al salvataje financiero de EEUU –que podría alcanzar los u$s40.000 millones– y anuncios relacionados, como el acuerdo comercial entre ambos países.

“Pronto tendremos grandes noticias que fortalecerán aún más la alianza económica entre Argentina y Estados Unidos”, adelantó este viernes, el embajador norteamericano en la Argentina, Peter Lamelas.

Un elemento clave será la inyección de $2 billones al sistema financiero, producto de que el Tesoro renovó apenas el 45,7% de los vencimientos en la licitación del miércoles, una situación que debería reducir la volatilidad de las tasas en pesos. Este jueves, la caución cerró en 20%, tras tocar un máximo de 93%. Actualmente, opera 32,5%.

“Los rumores de que bancos habrían vendido dólares por cuenta y orden de la entidad extranjera, lejos de calmar la demanda, la avivaron”, opinaron desde PPI. En su anuncio de esta mañana, el titular del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, sumó la novedad de que ayer también se intervino el dólar CCL, además del oficial.

Operadores estimaron que ayer el Tesoro norteamericano compró pesos por el equivalente a unos u$s160 millones. Esta sería la tercera intervención directa, que ya acumula u$s500 millones, estimaron analistas y operadores.

Actualmente, el dólar mayorista se vende a $1.455, una suba de $51 respecto al cierre de ayer. De esta manera, el tipo de cambio está a poco más del 2% del techo de la banda ($1.489,1), y que tanto el gobierno argentino como norteamericano buscan sostener. De momento, el volumen de operación es de u$s319 millones, un monto bajo en relación con las ruedas anteriores, según fuentes del mercado.

En el tramo minorista, el Banco Nación opera a $1.485, un salto de $60. De acuerdo al promedio que realiza el Banco Central, el tipo de cambio minorista se vende a $1.466,20.

Los dólares financieros también acompañan la tendencia. El dólar MEP sube 3,2% hasta los $1.521,39, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) se mueve 3,1% arriba, hasta los $1.537,39. Por su parte, el dólar blue sube $10 hasta los $1.475 y el dólar cripto se vende a 1.505, según Bitso.

En el segmento de futuros, la volatilidad también se hace presente, con fuertes subas en todos los tramos. Para fin de mes, se espera un dólar mayorista a $1.469,5. Los mayores incrementos se muestran en los contratos para abril de 2026: $1.747,5, una suba diaria de 2,92%.