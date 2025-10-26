“En Alberdi se está votando de manera fluida”, expresó el gobernador Los comicios en la ciudad de sur tucumano combinan el sistema nacional de boleta única de papel (BUP) con el sistema provincial, mediante el uso del cuarto oscuro.

Luego de emitir su voto en la Escuela N° 8 General Bartolomé Mitre de la ciudad de Trancas, este domingo en el marco de las elecciones nacionales de medio término, el gobernador en uso de licencia, Osvaldo Jaldo, dialogó con los medios tucumanos y se refirió a las elecciones en la ciudad de Alberdi donde, además de elegir diputados nacionales, se vota intendente y concejales.

En ese contexto, Jaldo valoró la normalidad con la que comenzó la jornada electoral en toda la provincia. “Todas las mesas arrancaron bien, en tiempo y forma. En Alberdi no solo se vota diputados nacionales en la cabina de votación, también está el cuarto oscuro porque eligen intendente y 10 concejales con el sistema provincial”, expresó.

Asimismo, explicó que la coexistencia de ambos sistemas electorales se desarrolla sin inconvenientes y destacó la participación ciudadana. “Hay un cuarto oscuro diferente, con una urna diferente. Sin embargo, felizmente empezó todo bien y los ciudadanos están votando de manera fluida”, afirmó.

El gobernador en uso de licencia hizo hincapié en la importancia de mantener un clima de tranquilidad durante toda la jornada democrática. “Lo único que puedo pedirles a los tucumanos es que todo se desarrolle en paz y tranquilidad. La gente de Alberdi se merece tener intendente y concejales por la voluntad popular del pueblo nuevamente”, señaló.

En referencia al proceso que permitió concretar la elección municipal, recordó el cumplimiento de los plazos legales establecidos. “Es el compromiso que nosotros habíamos asumido y este gobernador, cuando ha tenido que tomar decisiones, las ha tomado. Pero inmediatamente, en el mismo decreto –por la intervención del municipio–, he convocado a elecciones a los 120 días, y esos 120 días se cumplen hoy, el 26 de octubre”, subrayó.

Finalmente, Jaldo destacó el compromiso institucional de su gestión con la democracia provincial. “A este Gobierno no le tiembla el pulso para tomar decisiones, pero también es un gobierno que respeta y hace respetar a rajatabla el sistema democrático en Tucumán”, concluyó.

