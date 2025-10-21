Scott Bessent sobre el swap con la Argentina: “No queremos otro Estado fallido en América Latina” El secretario del Tesoro norteamericano aclaró que el acuerdo alcanzado con el Banco Central no es un rescate y que obedece al plan del presidente Donald Trump de hacer "América segura otra vez". “Una Argentina fuerte y estable como buen vecino está explícitamente en el interés estratégico de Estados Unidos”, observó.

El secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, se refirió este martes al swap acordado con el gobierno argentino y aclaró que no se trata de un rescate, sino “un puente para un futuro mejor”; una declaración que busca marcar distancia respecto a los mecanismos clásicos de asistencia financiera internacional e incluso a la polémica frase del presidente estadounidense Donald Trump sobre la situación terminal de la Argentina. Además, dijo que Washington no quiere “otro Estado fallido en América Latina” y circunscribió el swap a su política de “hacer América segura otra vez”.

“Mientras trabajamos para estabilizar y asegurar el Hemisferio Oeste y hacer a América segura otra vez, el Tesoro norteamericano ha firmado un acuerdo de estabilización económica con el Banco Central de Argentina. Los esfuerzos del presidente Milei para revertir las décadas de declive de su país, derivadas del izquierdismo radical del peronismo, son cruciales. Argentina ahora tiene la oportunidad de alcanzar la libertad económica, y nuestro acuerdo de estabilización es un puente hacia un futuro económico mejor para Argentina, no un rescate”, dijo Bessent este martes en su cuenta de la red social X.

“Milei ha trabajado duro para revertir las políticas económicas irresponsables del pasado, como el sobre gasto, la irresponsabilidad fiscal y el endeudamiento imprudente”, destacó el funcionario y resaltó también que Estados Unidos no quiere “otro estado fallido en América Latina”. “Una Argentina fuerte y estable como buen vecino está explícitamente en el interés estratégico de Estados Unidos”, observó y sostuvo que Trump apoya la “prudente estrategia fiscal (de Milei) para hacer que Argentina vuelva a ser grande”.