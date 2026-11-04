Se reanuda el juicio por la desaparición de Loan con testimonios clave de policías y peritos El debate oral por la sustracción y ocultamiento del menor, visto por última vez en junio de 2024, continúa hoy con la declaración de especialistas de distintas fuerzas de seguridad. Hasta el momento, ya testificaron cuatro de los siete imputados principales.

El juicio que investiga la sustracción y el ocultamiento de Loan Danilo Peña, el niño desaparecido desde el 13 de junio de 2024, se reanuda durante la jornada de hoy con una audiencia de fuerte perfil técnico. La ronda de declaraciones estará protagonizada por diversos efectivos policiales y peritos forenses que intervinieron en las distintas etapas de la búsqueda.

Fuentes judiciales confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas que la nómina de testigos convocados incluye a especialistas de fuerzas provinciales y federales. Por parte de la Policía Federal Argentina (PFA) declararán el suboficial Sergio Montenegro; los inspectores de Búsqueda de Evidencias Uriel Rossi y Fernando Lobo; el agente de Pericias Tecnológicas Walter Emanuel Sosa; y el médico legista Ricardo Chevarlazk. A ellos se sumarán Tamara Muniagurria, licenciada en Criminalística de la Policía de Corrientes, junto a Marilú Vásquez y Verónica Reyes, especialistas en Odorología Forense de la Policía de Salta. En tanto, las partes desistieron de la comparecencia de otro uniformado, Hernán Paul Alfonso.

El proceso judicial avanza luego de que, en las audiencias previas, ya prestaran testimonio cuatro de los siete imputados en el expediente principal. Quienes ya declararon ante el tribunal son la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava; la tía del menor, Laudelina Peña; el exesposo de esta última, Antonio Bernardino Benítez; y el excomisario de la localidad de 9 de Julio, Walter Maciel.

En paralelo a esta línea de investigación, la Justicia mantiene bajo la lupa a otros diez acusados por presunto entorpecimiento. Este grupo alterno —integrado por Nicolás “El Americano” Soria, Federico Rossi Colombo, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio— enfrenta graves cargos por usurpación de títulos y privación ilegítima de la libertad, delitos que habrían desviado el foco durante los primeros días de búsqueda.

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Agencia Noticias Argentinas