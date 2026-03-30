Semana decisiva para la AFA en la Justicia: definen el procesamiento de Tapia y la competencia por la mansión de Pilar La conducción del fútbol argentino enfrenta horas determinantes en los tribunales federales por dos frentes complejos: la presunta evasión de más de $19.000 millones en impuestos y la investigación sobre una lujosa propiedad de 17 millones de dólares a nombre de testaferros.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) inicia una semana que podría marcar un punto de inflexión para su cúpula dirigencial. La Justicia federal y el fuero Penal Económico deben tomar decisiones clave que salpican directamente al presidente de la entidad, Claudio “Chiqui” Tapia, y a varios miembros de su entorno más cercano.

Los expedientes que complican a la dirigencia se dividen en dos frentes paralelos que avanzan con firmeza: una millonaria deuda por retención indebida de aportes y una causa por lavado de activos vinculada a una mansión en la zona norte del conurbano bonaerense.

El frente impositivo: retención de aportes millonarios

En el fuero Penal Económico, la presión sobre la AFA se intensifica. El juez Diego Amarante se encuentra en la etapa de definición para resolver si dicta el procesamiento de los máximos responsables de la entidad por la retención indebida de unos 19.300 millones de pesos correspondientes a aportes patronales e impuestos.

Los dirigentes imputados en esta causa:

Claudio “Chiqui” Tapia: Presidente de la AFA.

Presidente de la AFA. Pablo Toviggino: Tesorero de la AFA y mano derecha de Tapia.

Tesorero de la AFA y mano derecha de Tapia. Víctor Blanco: Expresidente de Racing Club.

Expresidente de Racing Club. Cristian Malaspina: Presidente de Argentinos Juniors.

El ajedrez judicial por la mansión de lujo

En paralelo, este lunes la Sala I de la Cámara de Casación Penal (integrada por los jueces Borinsky, Carbajo y Ledesma) llevará a cabo una audiencia fundamental para destrabar un conflicto de competencia. El tribunal deberá decidir qué juzgado se queda finalmente con el expediente que investiga la adquisición de una fastuosa propiedad en Pilar, valuada en 17 millones de dólares.

La causa, que comenzó en Comodoro Py y luego pasó al Juzgado Federal de Campana, se encuentra en disputa luego de que el fiscal Carlos Cearras solicitara que el expediente regrese a la órbita del fuero penal económico, a cargo del juez Marcelo Aguinsky.

Los detalles de la polémica propiedad investigada:

Característica Detalle en el expediente Ubicación e instalaciones Villa Rosa (Pilar). Cuenta con helipuerto propio y un haras. Titularidad dominial Está a nombre de la sociedad Real Central S.A. Los presuntos testaferros Luciano Pantano (monotributista, expresidente de la Asociación de Futsal y dirigente de Almirante Brown) y su madre, Ana Conte (jubilada).