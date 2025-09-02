Senadores acusan al Gobierno de “censura previa” por la prohibición de audios de Karina Milei Senadores de distintos bloques repudiaron hoy la decisión del juez Alejandro Maraniello, quien prohibió difundir los audios atribuidos a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, luego de una denuncia del Gobierno por espionaje ilegal.

En conferencia de prensa, los legisladores calificaron la medida como “censura previa” y advirtieron que atenta contra la libertad de expresión y de prensa.

La iniciativa fue encabezada por Carolina Moisés, presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión, junto a Martín Lousteau y Pablo Blanco (UCR), Juliana Di Tullio y Mariano Recalde (peronismo), Guillermo Andrada (Convicción) y Eugenia Duré (La Cámpora), entre otros.

Moisés afirmó que “nunca en democracia se había avanzado tanto sobre los derechos de la prensa” y cuestionó la firma del presidente Javier Milei y de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich en la denuncia. “Es una decisión inconstitucional”, remarcó.

Lousteau subrayó que “la libertad de prensa y la protección de las fuentes están garantizadas en la Constitución” y pidió que el Senado refuerce ese derecho. Por su parte, Di Tullio advirtió que involucrar a otros países en una denuncia contra periodistas “pone en riesgo a la Argentina en el plano internacional”.

Recalde sostuvo que “un gobierno que se autodefine liberal-libertario hoy busca reinstaurar la censura previa”, mientras que Blanco denunció “atropellos reiterados” del Ejecutivo hacia quienes piensan distinto.

Finalmente, Duré enfatizó que “desde que Milei asumió, se pasó de los ataques verbales a la prensa directamente a la censura”.

El Gobierno había denunciado ayer una “operación de inteligencia ilegal” y la Justicia ordenó el “cese inmediato” en la difusión de los audios atribuidos a Karina Milei.