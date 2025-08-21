El Senado le dio otro revés al Gobierno: rechazó decretos sobre Vialidad, INTA, INTI y la Marina Mercante El Gobierno de Javier Milei sumó una nueva derrota en el Congreso. Con amplio respaldo opositor, el Senado rechazó este jueves cuatro decretos delegados y un DNU impulsados por el Ejecutivo, que incluían la disolución de Vialidad Nacional, la modificación de las estructuras del INTA y el INTI, y la desregulación de la Marina Mercante.

Las medidas, que habían sido impulsadas por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado a cargo de Federico Sturzenegger, ya contaban con el rechazo previo de la Cámara de Diputados, por lo que quedaron definitivamente sin efecto.

Vialidad y organismos técnicos, en debate

El decreto para disolver Vialidad Nacional fue uno de los puntos más cuestionados en el recinto. El radical Pablo Blanco lo comparó con “matar al enfermo para no gastar en el tratamiento”.

Desde el PRO, Alfredo De Angeli defendió al INTA: “Tiene un prestigio tremendo a nivel internacional. Hay que preservar su autarquía”, señaló.

Por su parte, Eduardo “Wado” De Pedro criticó las modificaciones al Banco Nacional de Datos Genéticos, al sostener que el Gobierno “quita competencias, reduce capacidades y nos devuelve a la Argentina de la impunidad”.

Qué buscaban los decretos

Vialidad Nacional : disolución del organismo y reasignación de funciones a otras dependencias del Ministerio de Economía.

INTA e INTI : pérdida de autarquía para convertirse en entes dependientes de secretarías de Estado.

Marina Mercante : apertura a la desregulación.

CNRT y Junta de Seguridad en el Transporte: cambios en estructura y denominación, con recorte de facultades.

Los números de la votación

Organismos de cultura : 57 rechazos, 13 afirmativos y 1 abstención.

Banco de Datos Genéticos : 58 rechazos, 12 afirmativos y 1 abstención.

Vialidad: 50 rechazos, 10 afirmativos y 1 abstención.

Con este resultado, el Senado selló la caída de un paquete clave en la estrategia de reorganización del Estado que había impulsado el oficialismo.