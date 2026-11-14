Sobreseyeron al bombero detenido en Palermo cuando intentaba ingresar al operativo por la visita del Papa La jueza federal María Servini tomó la decisión después de recibir una evaluación del Cuerpo Médico Forense, que determinó que Tomás Natenzon no comprendía la criminalidad de los hechos que se le atribuían.

La jueza federal María Servini sobreseyó a Tomás Natenzon, el bombero que había sido detenido en el barrio porteño de Palermo cuando intentaba ingresar al operativo de seguridad por la visita del papa León XIV con una presunta acreditación falsa.

La resolución fue firmada este viernes, luego de que la magistrada recibiera un informe del Cuerpo Médico Forense. Según fuentes judiciales citadas por la Agencia Noticias Argentinas, la evaluación concluyó que el joven podía comprender lo que sucedía, pero no la criminalidad de los hechos que se le atribuían.

Antes de ese estudio, Natenzon había sido examinado en el Hospital Borda por un equipo interdisciplinario. Ambos informes coincidieron en la existencia de problemas de salud mental que incidieron en su capacidad para comprender la criminalidad de sus actos.

A partir de esos resultados, la Justicia dispuso su sobreseimiento y estableció el compromiso de realizar un tratamiento ambulatorio. La intervención quedó ahora en manos de la Justicia Civil, que deberá seguir su situación y el cumplimiento del tratamiento.

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El episodio ocurrió el domingo 8 de noviembre, cuando Natenzon fue interceptado por efectivos de la Policía de la Ciudad durante un control en las inmediaciones del Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo. En el lugar se preparaba el operativo de seguridad por la visita del Papa.

El hombre circulaba en una moto con una patente que simulaba ser oficial. Además, llevaba documentación presuntamente apócrifa, equipos de comunicación y una sirena policial falsa.

Después del procedimiento, Servini ordenó su detención y un allanamiento en su domicilio. Allí se secuestraron, entre otros elementos, dispositivos de radiofrecuencia, computadoras y un arma de fuego.