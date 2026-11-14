Javier Milei reiteró que buscará la reelección el próximo año En la inauguración de una muestra sobre Manuel Belgrano, el Presidente habló de las reformas económicas que impulsó desde que llegó al Gobierno y aseguró que seguirá bajando impuestos: “Tenemos cosas para hacer grande a la Argentina nuevamente”.

El presidente Javier Milei reafirmó este sábado que irá por la reelección el año que viene. Lo hizo al participar de La Noche de los Museos con la inauguración de una exposición dedicada a Manuel Belgrano. La actividad se desarrolló en el Museo de la Casa Rosada y es la primera vez que el Presidente se involucra activamente en esta jornada cultural desde que llegó al Gobierno. “Tenemos cosas para hacer grande a la Argentina nuevamente”, señaló el jefe de Estado.

Además, anticipó cuál es una de las metas centrales que proyecta para un eventual segundo mandato: que la Argentina llegue a comerciar con el 90% del planeta para 2031. “Eso para los que dicen que dudan que estoy yendo por la reelección: sí, estoy yendo por la reelección”, afirmó el Presidente.

La declaración fue durante la inauguración de la muestra “Belgrano, la revolución de las ideas”, en el Museo de la Casa Rosada. En un discurso centrado en reivindicar el pensamiento económico del creador de la Bandera, Milei vinculó las ideas de apertura comercial y libertad económica con los objetivos de su administración.

“Nosotros, cuando llegamos, solamente comercializábamos con el 10% de los países del planeta. Hoy ya hemos abierto más de 500 mercados y comercializamos con el 30% del planeta”, sostuvo. En ese sentido, mencionó entre los avances de su gestión el acuerdo con la Unión Europea, el firmado con la EFTA, el entendimiento con Singapur y el acuerdo con Estados Unidos. También señaló que la Argentina está avanzando en su incorporación al bloque transpacífico.

Durante su exposición, Milei también anticipó que continuará con la reducción de impuestos. “En todo el período, de cumplirse el escenario base, le vamos a devolver a los argentinos 500.000 millones de dólares, es decir, lo que tenemos de deuda”, aseguró.

“Belgrano fue el primer economista moderno y liberal de estas tierras”, afirmó el Presidente. “Manuel Belgrano era un impulsor del concepto del derecho natural, lo que para nosotros es la piedra fundacional de occidente”, añadió.

Luego, Milei dejó una definición política fuerte: “Estoy yendo por la reelección”. “El objetivo para 2031 es comercializar con el 90% del planeta”, apuntó.

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“Hemos decidido retomar el sendero que nos marcó nuestro prócer”, explicó el jefe de Estado. “Hicimos una mejora de Adam Smith, pero esa mejora ya estaba en Belgrano”, subrayó.

“El compromiso irrestricto con la libertad es lo que alguna vez nos hizo grande y es lo que nos volverá a hacer grandes nuevamente”, afirmó Milei.

Como dato particular de su discurso, cerró con un “Viva la Patria”, en lugar del característico “Viva la libertad, carajo”.

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La muestra, titulada “Belgrano, la revolución de las ideas”, reúne imágenes y documentos inéditos seleccionados por Diego Valenzuela, historiador, senador provincial bonaerense e intendente de Tres de Febrero en uso de licencia.

La exposición propone un recorrido por la trayectoria intelectual de Belgrano, sus ideas y proyectos anteriores a la Revolución de Mayo y su posterior incorporación a la carrera militar. También aborda su participación en las campañas del Ejército del Norte y distintos aspectos de la vida del creador de la Bandera Nacional.

Fuente TN