“Seguiremos enseñando a pescar”: el video del Gobierno por la visita del Papa León XIV El Ministerio de Capital Humano publicó una recopilación de poco más de tres minutos con los principales momentos del paso del Pontífice por la Argentina. Sin embargo, no incluyó su visita al Cottolengo Don Orione ni a la cárcel de Devoto, dos lugares donde dejó mensajes que tuvieron repercusión en medio de las tensiones del Gobierno con el sector de discapacidad y del cierre del penal.

El Gobierno nacional publicó un video para agradecer la visita del papa León XIV a la Argentina. Bajo la consigna “Seguiremos enseñando a pescar”, el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, compartió una recopilación de algunos de los principales momentos del recorrido del Pontífice por el país, entre el 8 y el 11 de noviembre.

El material, de poco más de tres minutos, repasó su llegada al aeropuerto de Ezeiza, donde fue recibido por el presidente Javier Milei, el cuerpo de Granaderos y un grupo de fieles. También incluyó imágenes de sus actividades en el Palacio Libertad y la Universidad Católica Argentina (UCA), la misa en el Monumento de los Españoles y la Vigilia de los Jóvenes, en la ciudad de Buenos Aires, además de sus visitas a Córdoba y Luján.

El cierre estuvo dedicado a la despedida de Milei en el aeropuerto. En las imágenes se lo vio emocionado mientras le decía al Papa que la Argentina “es su casa”.

Sin embargo, la recopilación dejó afuera dos momentos de la agenda del Pontífice: su visita al Cottolengo Don Orione, en Claypole, y su paso por la cárcel de Villa Devoto. En ambos lugares, León XIV pronunció mensajes que tuvieron especial repercusión por el contexto político y social en el que se produjeron.

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El mensaje en el Cottolengo Don Orione

Durante su visita al Cottolengo, el Papa escuchó los testimonios de dos mujeres que viven en la institución y que relataron las dificultades que atravesaron a lo largo de sus vidas por distintas discapacidades. En ese encuentro, convocó a la sociedad argentina a realizar “grandes gestos de caridad”.

Uno de los pasajes centrales de su mensaje estuvo dirigido a reivindicar la dignidad de las personas con discapacidad. “Quisiera afirmar que sus vidas no son un peso para la sociedad, son una bendición porque ustedes pueden ayudarnos a no olvidar cuál es el fundamento de la dignidad de cada ser humano y lo que realmente es importante en la vida”, sostuvo.

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Sus palabras resonaron en medio de las tensiones entre el Gobierno nacional y el sector de discapacidad. Entre las medidas cuestionadas por las organizaciones estuvo la baja de pensiones por invalidez, que posteriormente debieron ser restituidas por orden judicial.

La visita a la cárcel de Devoto y el traslado de los presos

Otra de las paradas que no apareció en el video oficial fue la visita a la cárcel de Villa Devoto, durante la última jornada de León XIV en el país. Frente a unos 70 detenidos, el Pontífice habló sobre los límites, la posibilidad de redención y la importancia de la reinserción social.

“Queridos hermanos, recordemos que visitar a los presos es una obra de misericordia a la que todos estamos llamados. Los aliento a afianzarse en la fe y a anclarse en la esperanza cristiana para poder afrontar los múltiples retos que se les presentan cada día, para que este ambiente pueda ser más humano, respetuoso y favorezca realmente la recuperación y reinserción de las personas en la comunidad”, expresó.

La visita se produjo en los últimos días del funcionamiento del establecimiento penitenciario. El jueves 12 de noviembre, un día después de la despedida del Papa, el Gobierno nacional completó el traslado de los últimos 69 detenidos que permanecían en el penal y dio por finalizado el proceso de desocupación, iniciado a mediados de octubre.

Los internos fueron trasladados al Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz. El operativo comenzó a las 15.30 y contó con la participación del Servicio Penitenciario Federal, la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval Argentina y la Policía de Seguridad Aeroportuaria.