Sturzenegger celebró el ajuste en el empleo público y reveló que ya se echó a más de 50 mil trabajadores El ministro de Desregulación y Transformación del Estado destacó que este recorte representa un ahorro anual de u$s 2.000 millones

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, celebró el ajuste en el empleo en el Estado y reveló que, desde la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada, el Gobierno ya echó a más de 50.000 trabajadores.

“Sigue la motosierra. Recordemos que cada peso que ahorra el Estado es un peso menos de impuestos que pagamos los ciudadanos. Ya vamos por un ahorro anual de u$s2.000 millones. Por eso la motosierra es tan popular. Gracias presidente Milei por marcar el rumbo. Viva la Libertad Carajo!”, expresó en su cuenta de X quien fue presidente del Banco Central (BCRA) durante la gestión de Mauricio Macri y secretario de Política Económica bajo el mandato de Fernando de la Rúa.

El funcionario adelantó datos que se conocerán con mayor precisión en el informe que el INDEC publicará el lunes sobre “Dotación de personal de la administración pública nacional, empresas y sociedades” de mayo. Según los números difundidos, en el quinto mes del año se registraron 2.864 empleados estatales menos que en abril.

De este modo, desde diciembre de 2023 el recorte ya alcanzó a 50.591 trabajadores. De ese total, 29.499 corresponden a la Administración centralizada y descentralizada, 15.592 a Empresas del Estado y 5.500 a Personal Militar y de Seguridad.

En el mismo sentido, el Gobierno oficializó, a través del Boletín Oficial, la derogación del 27 de junio como feriado para los empleados del Sector Público Nacional. La decisión había sido adelantada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, bajo el argumento de que “el Estado no es un espacio para otorgar beneficios especiales ni días sabáticos que no tienen justificación”.

En los considerandos de la medida, el Gobierno detalló que “es indispensable restituir el valor de la cultura del trabajo a lo largo de todo el país, lo cual se logra tanto con políticas públicas de largo plazo como con pequeñas decisiones concretas”.

Por su parte, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, acusó a la Secretaría de Comunicación de estar colmada de “familiares y militantes libertarios con sueldos millonarios”. “Ustedes no lo pueden entender, no tienen un día para ustedes porque no laburaron un solo día en sus vidas”, añadió.