Desde su prisión domiciliaria en el barrio porteño de Constitución, la ex presidenta logra comunicarse con su militancia y participar de distintos eventos políticos. Este jueves lo hizo del 52º congreso de La Bancaria donde advirtió con un audio que el modelo de Javier Milei “se cae a pedazos” y que por eso la “metieron presa”, para “sacarla de la cancha”, en referencia a su intención de pelear un escaño en la Legislatura bonaerense.

El nuevo mensaje de voz difundido este viernes, se emitió ayer jueves en el último congreso nacional del gremio La Bancaria, que conduce el diputado nacional Sergio Palazzo, ligado al kirchnerismo.

“Precisamente en estos días es que estamos viendo señales más que contundentes acerca de lo insostenible que es el modelo. No es un ejercicio ideológico, no es una postura meramente política, es simple y absoluto pragmatismo sobre las cosas que están sucediendo”, avisó.

Recordó cómo comenzó su gestión el ex presidente Néstor Kirchner y señaló, justamente, que el contraste de lo que pasó con los sueldos en ese momento en relación con éste, es uno de los motivos para mostrar que “el modelo se les cae a pedazos”. “Ellos lo saben (que el modelo se cae) y, como lo saben, es que decidieron meterme presa y sacarme de la cancha. No sea cosa que tanta inversión en persecución para que alguien como Milei llegue a ser presidente haya resultado en vano. No, esta gente no hace las cosas en vano”, dijo.

“Todo esto no es ni para amargarnos ni lamentarnos, que acá no se murió nadie. Así que a llorar a la iglesia o al campito, como decíamos en Santa Cruz. Simplemente, para que sepamos en dónde estamos parados y cuál es el verdadero problema que tiene nuestro país”, destacó y pidió: “Hay que volver a armar el rompecabezas porque estos tipos rompieron todo y siguen rompiendo lo que queda”.

Muy crítica del ministro de Economía, Luis Caputo, recordó que el jueves la Casa Rosada no pudo renovar la totalidad de la deuda en pesos. “Esta es la verdad: (Caputo) quería acceso a los mercados financieros para seguir endeudando. Así que vaya un pollo entre tantas gallinas, bienvenido el hecho de que no puedan seguir agravando la situación de endeudamiento estructural en la que nos han metido primero (Mauricio) Macri y ahora Milei. Y las dos veces, por supuesto, el inefable Toto Caputo”.

