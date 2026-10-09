Subsidios energéticos: quiénes pueden acceder y cómo hacer el trámite El Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados establece requisitos económicos y patrimoniales para acceder al beneficio.

El régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) reúne los beneficios para la electricidad, el gas por redes y las garrafas de 10 kilos. El trámite se realiza online mediante un formulario de declaración jurada. Quienes ya estaban registrados en el ex RASE no deben volver a inscribirse, ya que sus datos fueron transferidos automáticamente. En cambio, deben solicitar el beneficio quienes nunca lo hicieron, los antiguos beneficiarios del Programa Hogar y quienes recibían la Tarifa Social de Gas en las zonas donde regía.

Los requisitos para acceder

El ingreso neto total del grupo familiar debe ser inferior a tres Canastas Básicas Totales para un hogar tipo 2, equivalente a $4.816.491. También pueden acceder hogares que no pertenezcan al segmento de mayores ingresos y tengan integrantes con Certificado de Vivienda Familiar del ReNaBaP, Pensión Vitalicia para Veteranos de Guerra o Certificado Único de Discapacidad (CUD), sujeto a evaluación en este último caso.

Quiénes quedan afuera

No podrán acceder los hogares que, aunque cumplan con el límite de ingresos, tengan integrantes propietarios de automóviles de hasta tres años de antigüedad, salvo que alguno cuente con CUD. También quedan excluidos los grupos familiares que posean tres o más inmuebles, una embarcación de lujo, una aeronave o activos societarios.

El paso a paso del trámite

La inscripción se realiza desde la página oficial argentina.gob.ar/subsidios. Primero, hay que verificar si el hogar ya figura en el registro y reunir la documentación necesaria. Luego, se debe ingresar con la cuenta de Mi Argentina, seleccionar la opción de nueva solicitud, completar el formulario con los datos del grupo familiar, los ingresos y el patrimonio, y enviar la declaración jurada. El sistema cruza la información con bases oficiales y comunica si la solicitud fue aprobada o rechazada.

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Qué hay que tener a mano

Para completar el trámite se necesita el nombre de la empresa prestadora, el número de medidor y el número de cliente, servicio, cuenta, contrato o NIS que aparece en la factura. También se debe contar con el último DNI vigente, los números de CUIL de los integrantes mayores de 18 años, un correo electrónico y una cuenta activa de Mi Argentina.

Cómo seguir el trámite

El estado de la solicitud puede consultarse en la web oficial con el número de gestión, el DNI y el correo electrónico, o desde la aplicación Mi Argentina. Si cambian los ingresos, la composición familiar o los servicios contratados, los datos pueden actualizarse. Además, es posible solicitar una revisión cuando la información registrada no coincide con la situación real del hogar.

Cómo se aplica el descuento

Una vez aprobado el beneficio, la bonificación se refleja directamente en la factura. Para la electricidad, el descuento base es del 50% sobre el consumo establecido durante todo el año, con variaciones según la zona y el mes. En el gas natural por redes, la bonificación del 50% se aplica durante los períodos de mayor demanda, mientras que en los meses de menor consumo no se otorga ese descuento.

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El beneficio para quienes usan garrafa

Los hogares que utilizan gas envasado y se inscriben en el ReSEF pueden recibir una bonificación de $9.593 por cada garrafa de 10 kilos. El beneficio contempla dos garrafas mensuales en invierno y una en verano. La compra debe realizarse mediante las billeteras virtuales BNA+ o MODO, con un reintegro directo al momento de la operación. Los antiguos beneficiarios del Programa Hogar que todavía no se inscribieron pueden completar el trámite en la web oficial o en Mi Argentina. No hay una fecha límite establecida, pero es necesario registrarse para acceder al subsidio.