DNU 70: el Gobierno prepara una mega sesión para contener la avanzada opositora en Diputados La Libertad Avanza buscará llevar el debate al 21 de octubre y evitar la sesión prevista para el 15, con una agenda que sumará otros proyectos.

El Gobierno convocará a una mega sesión en la Cámara de Diputados para el 21 de octubre, con una agenda que incluirá cambios en la Ley de Tierras, una nueva iniciativa sobre discapacidad, un proyecto de endeudamiento familiar y la cuestión Malvinas. La decisión implica mantener el límite del 15% para la compra de tierras por parte de extranjeros y busca desactivar la sesión opositora prevista para el 15 de octubre.

Una estrategia para frenar la sesión opositora

El oficialismo convocó para el 14 de octubre a un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General para tratar la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que ya cuenta con media sanción del Senado. Allí prevé incorporar un capítulo sobre la extranjerización de tierras.

La estrategia apunta a acercar posiciones con el PRO, la UCR, el MID y partidos provinciales, que rechazan la eliminación de los límites a la compra de campos por extranjeros, aunque no respaldan la derogación completa del DNU 70/23. La sesión del 21 podría extenderse durante al menos 22 horas, según estimaciones del oficialismo.

Endeudamiento familiar: educación financiera y controles

El proyecto oficialista sobre morosidad busca promover la educación financiera, mejorar la información sobre tasas y costos de los créditos y prevenir el sobreendeudamiento. También establece requisitos para los préstamos otorgados por plataformas digitales, como la doble validación de identidad y consentimiento, y la entrega inmediata de las condiciones contractuales.

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La iniciativa no contempla límites a las tasas de interés ni quitas de capital o intereses. En cambio, sectores de la oposición proponen declarar la emergencia por 180 días y establecer un esquema de refinanciación para deudas de hasta dos canastas básicas totales, con una tasa vinculada al indicador TAMAR.

Una nueva propuesta sobre discapacidad

El oficialismo también buscará avanzar con un proyecto que mantiene la pensión no contributiva por discapacidad, su actualización por inflación, el nomenclador universal de prestaciones y el arancel unificado.

Además, a pedido de los bloques aliados, la pensión será compatible con un empleo registrado siempre que el ingreso no supere el equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles. El cambio representa una modificación respecto de la reforma incluida en el proyecto de Presupuesto 2027 y busca desactivar la iniciativa opositora para prorrogar por un año la Emergencia en Discapacidad, que vence a fin de año.

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Malvinas: sanciones por explotación de recursos naturales

El Gobierno pretende incorporar al temario un proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional. La iniciativa amplía las sanciones por la explotación no autorizada de recursos naturales en las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur, sus espacios marítimos e insulares y la Plataforma Continental Argentina.

La propuesta contempla multas, suspensión o cancelación de habilitaciones e inhabilitaciones para empresas, socios y proveedores involucrados en actividades no autorizadas. También establece restricciones para contratar con personas o compañías sancionadas.

Otro punto del proyecto es la creación del Sistema y el Consejo de Seguridad Nacional, destinados a coordinar políticas diplomáticas, económicas, cibernéticas, jurídicas, de defensa e inteligencia. El organismo estaría integrado, entre otros funcionarios, por el Presidente, el jefe de Gabinete y los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía. La creación de esta estructura es uno de los aspectos cuestionados por sectores de la oposición.