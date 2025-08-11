“Tan simple como elegir la opción correcta”: el spot oficial sobre la Boleta Única de Papel de cara a las elecciones de octubre El Gobierno difundió un video que explica el uso del nuevo sistema de votación para los comicios nacionales. “Votar con BUP es tan fácil como elegir cómo pagar, marcar una opción correcta o decidir qué película ver en casa”, celebran en el clip

A poco más de dos meses para las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre, el Gobierno lanzó un video explicativo sobre cómo usar la Boleta Única Papel (BUP). En el clip publicado, destacaron que votar es “tan sencillo como marcar la opción correcta” en cualquier trámite cotidiano.

La grabación fue difundida por la vicejefatura de Gabinete del Interior en la red social X. Se ve como un hombre que entra al cuarto oscuro con una lapicera y una boleta que incluye a todos los candidatos de los distintos partidos, en lugar de las tradicionales “listas sábana”.

“Los argentinos votamos con Boleta Única Papel”, dice una voz en off y el protagonista celebra: “Votar con BUP es tan fácil como elegir cómo pagar, marcar una opción correcta o decidir qué película ver en casa”.

“Una sola boleta, todos los partidos. Elegís, marcás y votás. Más simple para votar, más libre para elegir”, remarcan .

Aunque la BUP ya se utilizó en provincias como San Luis y Santa Fe, este será su primer uso en todo el país, tras su aprobación en la Cámara de Diputados el 1° de octubre de 2024.

Para votar con este método, los ciudadanos deberán presentarse con su Documento Nacional de Identidad. El presidente de mesa entregará una boleta única y una lapicera para marcar los candidatos que prefieran en cada categoría. Finalmente, la boleta debe doblarse y colocarse en la urna.